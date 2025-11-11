Siguldas novads svinēs valsts svētkus ar koncertiem, gaismas notikumiem un kopā būšanu
Novembra svētku laikā Siguldas novads aicina uz koncertiem, gaismas notikumiem un kopīgu svinēšanu visā novadā.
Svinību programmā būs sportiskas aktivitātes, koncerti, meistarklases, filmu seansi, viktorīnas, skrējiens “Izskrien Latviju Siguldā”, kā arī svētku balles un gaismas notikumi, kuros ikviens aicināts svinēt Latvijas dzimšanas dienu kopā ar draugiem un ģimeni, informē Siguldas novada pašvaldība.
No 11.11.2025 līdz 19.11.2025 Bobsleja un kamaniņu trases “Sigulda” ēka, lai radītu patriotisku noskaņu, tiks izgaismota Latvijas karoga krāsās.
PASĀKUMI
11.11.2025 plkst. 8.00 Siguldas sporta centrā norisināsies tradicionālais Lāčplēša un Laimdotas izaicinājums
11.11.2025 plkst. 17.00 Lēdurgas Kultūras namā – koncerts “Pie pleca plecs”
13.11.2025 plkst. 18.00 Siguldas koncertzālē “Baltais flīģelis” notiks koncerts “Labvakar, Latvija”
14.11.2025 plkst. 18.00 Inčukalna Tautas namā notiks Valsts svētku koncerts “Latvijai – no sirds!”
14.11.2025 plkst. 19.00 kultūras centrā “Siguldas Devons” notiks deju ansambļa “Vizbulīte” un draugu koncerts “LATVIJA. DRAUGI. MĒS”
14.11.2025 plkst. 19.00 Mālpils Kultūras centrā iespēja redzēt spēlfilmu “Tīklā. TTT leģendas dzimšana”
15.11.2025 plkst. 14.00 Krimuldas Tautas namā iespēja redzēt spēlfilmu “Tīklā. TTT leģendas dzimšana”
15.11.2025 plkst. 14.00 Inčukalna Tautas namā iespēja redzēt spēlfilmu “Tīklā. TTT leģendas dzimšana”
15.11.2025 plkst. 19.00 Lēdurgas kultūras namā iespēja redzēt spēlfilmu “Tīklā. TTT leģendas dzimšana”
15.11.2025 plkst. 20.00 kultūrvietā BLAUMANIS aicināti piedalīties viktorīnā ar jautājumiem par Latviju
16.11.2025 plkst. 16.00 Krimuldas Tautas namā notiks Valsts svētku koncerts “Mūsu stāsts…”
16.11.2025 plkst. 17.00 Mores tautas namā notiks Valsts svētku koncerts “Kas tu esi, mīlestība?”
16.11.2025 plkst. 22.00 Krimuldas Tautas namā notiks Svētku balle ar grupu “Ceļojums”
17.11.2025 plkst. 17.00 Mālpils Kultūras centrā notiks Valsts svētku koncerts “Mūs vieno tautasdziesma”
17.11.2025 plkst. 19.00 Lēdurgas kultūras namā notiks koncerts “Lai dzirkstī prieks”
17.11.2025 plkst. 21.00 Mālpils Kultūras centrā notiks Svētku balle ar grupu “Vēja radītie”
17.11.2025 plkst. 22.00 Lēdurgas kultūras namā notiks svētku balle ar grupu “Ceļojums”
18.11.2025 plkst. 11.00 pie Siguldas sporta centra notiks Valsts svētku skrējiens “Izskrien Latviju Siguldā”
18.11.2025 plkst. 14.00 Siguldas Jaunajā pilī notiks Siguldas novada Goda diena 2025
18.11.2025 Mālpils Zemeņu muiža aicina ģimenes un draugu lokā baudīt šefpavāra Rolanda Kiršteina gatavotas svētku pusdienas vai vakariņas
18.11.2025 plkst. 18.00 laukumā pie kultūras centra “Siguldas Devons” Valsts svētku koncerts kopā ar grupu Lādezers
18.11.2025 plkst. 20.00 Siguldas Ezītī miglā notiks dzīvās mūzikas vakars patriotiskās noskaņās ar duetu RA:DA
18.11.2025 aicina pievienoties ikgadējam BMW Type Club rīkotajam karogu braucienam, kas veltīts Latvijas valsts svētkiem
22.11.2025 plkst. 20.00 Valhalla Lounge Neatkarības nedēļas ballīte ar grupu Svelme