Vidusskolēniem būs jākārto par vienu augstākā līmeņa centralizēto eksāmenu mazāk
Vidusskolas absolventiem turpmāk būs jākārto par vienu obligāto augstākā līmeņa centralizēto eksāmenu mazāk, otrdien nolēma valdība.
Lai vidusskolēns iegūtu sertifikātu par vispārējo vidējo izglītību, līdz šim bija jānokārto obligātie pārbaudījumi latviešu valodā, svešvalodā, matemātikā un divos padziļinātajos kursos.
Šajā mācību gadā pirmo reizi tiks īstenoti optimālā līmeņa eksāmeni ķīmijā, fizikā un bioloģijā. No šī pārbaudījuma gan būs atbrīvoti tie skolēni, kuri iepriekšējos divos gados kādā no dabaszinātņu kursiem jau ir pildījuši monitoringa darbu vai plāno eksāmenu kārtot augstākajā līmenī.
Lai samazinātu slogu skolēniem un izglītības iestādēm, pieņemtas izmaiņas noteikumos par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās izglītības programmu paraugiem, kas paredz samazināt obligāti kārtojamo augstākā līmeņa eksāmenu skaitu par vienu.
Vidusskolēnu valsts pārbaudes darbu sesija sāksies 2026. gada 11. maijā ar augstākā līmeņa eksāmenu sociālajās zinībās, bet noslēgsies 12. jūnijā ar augstākā līmeņa eksāmenu ģeogrāfijā.
Lai centralizētais eksāmens skaitītos nokārtots, vidusskolēniem jāsasniedz vismaz 20% vērtējuma slieksnis.