Tirgotāji: valsts svētku laikā novērojams pieprasījuma pieaugums pēc Latvijā ražotām precēm
Valsts svētku laikā novērojams pieprasījuma pieaugums pēc Latvijā ražotām precēm, norādīja SIA "Maxima Latvija", SIA "Rimi Latvia" un veikalu tīkla "top!" pārstāvji.
"top!" mārketinga direktore un valdes locekle Ilze Priedīte atzīmēja, ka kopumā pieprasījums svētku laikā gadu no gada saglabājas stabils, taču šogad izteiktāk redzams, ka pircēji biežāk izvēlas Latvijā ražotas preces, tādējādi atbalstot vietējos ražotājus.
Priedīte norādīja, ka iepriekšējo gadu novērojumi liecina, ka intensīvākā iepirkšanās sagaidāma 17. novembrī un 18. novembrī.
Nepārtikas preču kategorijās šobrīd veikalos "top!" pieprasītas ir sveces un sērkociņi. No pārtikas produktiem pircēji biežāk izvēlas vietējo ražotāju preces - Latvijā audzētu gaļu, piena produktus, rudzu maizi un saldskābmaizi. Pieaug pieprasījums arī pēc konservējumiem, tostarp marinētiem gurķiem, ievārījumiem un medus, kā arī saldumiem un cepumiem, "Vietējā top!" gatavotajiem kulinārijas un konditorejas izstrādājumiem. Pieprasītāko produktu kategorijās nemainīgi ir arī svaigi augļi un dārzeņi, dažādi alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni, minēja Priedīte.
Tāpat novembrī pieaug pieprasījums gan pēc precēm ar valsts simboliku, gan Ziemassvētku precēm. To, visticamāk, veicina fakts, ka pirmā advente šogad ir jau novembra beigās, tādēļ pircēji svētkiem sāk gatavoties agrāk, pauda Priedīte.
"Rimi Latvia" ārējās komunikācijas vadītāja Everita Bičkova norādīja, ka pircēji labprāt izvēlas vietējo ražotāju produkciju un, gatavojoties valsts svētku svinībām, īpaši pieaug pircēju interese par saldumiem un dāvanu komplektiem.
Bičkova atzīmēja, ka pašlaik vērojams pieprasījums pēc dāvanu maisiņiem ar valsts simboliku, magnētiem un dažāda dizaina piespraudēm ar Latvijas valsts karogu.
Ik gadu valsts svētku laikā ar valsts simboliku rotāto aksesuāru pārdošanas apjoms "Rimi Latvia" veikalos pieaug. Lai gan lielākie pārdošanas apjomi vienmēr ir vērojami tieši novembrī, svētku atribūtikas pārdošanas apjoms bieži palielinās arī laikā, kad Latvijā notiek dažādi nozīmīgi notikumi, piemēram, šogad "Eurobasket2025", minēja Bičkova.
Tāpat "Maxima Latvija" komunikācijas vadītāja Liene Dupate-Ugule norādīja, ka pieaug interese gan pēc vietējiem produktiem, gan tematiskiem valsts svētku atribūtiem.
Dupate-Ugule minēja, ka novembra pirmajā nedēļā, salīdzinot ar nedēļu iepriekš, novērojams būtisks pieprasījuma pieaugums svētku atribūtikai ar valsts simboliku - aptuveni 10 reizes. Savukārt atsevišķiem produktiem, piemēram, metāliskām uzlīmēm ar valsts simboliku, rokas un auto karogiem, tas pieaudzis pat 20 reizes.
Savukārt pieprasītāko produktu vidū ir tādi Latvijas dārzeņi kā kartupeļi un gurķi, olas, piens, biezpiena sieriņi, krējums, jogurts, tāpat arī maize un gāzētie dzērieni.