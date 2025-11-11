Klubs "Depo" pūļa finansēšanas akcijā centīsies savākt 20 000 eiro darbības sākšanai jaunās telpās
Klubs "Depo", kas pagājušajā nedēļā aizvadīja pēdējo pasākumu Vaļņu ielā, Vecrīgā, sācis pūļa finansēšanas akciju, lai savāktu 20 000 eiro darbības sākšanai jaunās telpās, informēja kluba "Depo" saimnieks Guntis Vanags.
Viņš norādīja, ka jaunajās telpās vajadzīgs neliels remonts, tāpat veiksmīgai kluba darbībai vajadzīga jauna gaismas un skaņas sistēma.
Jaunās telpas meklētas aptuveni trīs gadus. Jauno kluba adresi Vanags gan pagaidām neizpauž, taču noprotams, ka arī tā būs Vecrīgā.
Viņš klāstīja, ka ēka Vaļņu ielā bija nolaista un nevienam nebija vēlmes to savest kārtībā. Vanags atzina, ka ir priecīgs par iespēju turpināt kluba "Depo" darbību citviet. Lai gan telpas Vaļņu ielā bija iemīļotas, tajās kļuvis arvien grūtāk strādāt.
Runājot par kluba darbības turpināšanu, Vanags sacīja, ka līgums ar jauno telpu īpašnieku jau ir noslēgts. Ja viss noritēs atbilstoši iecerētajam, klubs durvis apmeklētājiem varētu vērt līdz gada beigām. Viņš atzīmēja, ka jaunajās telpās būs lielāka un labāka skatuve, kā arī ērtāka skatītāju zāle.
"Pieļaujam, ka jaunajās telpās varētu uzstāties nozīmīgāki pašmāju un ārzemju viesi. Iespējams, notiks arī elektroniskās mūzikas pasākumi," teica Vanags.
Tomēr vienlaikus "Depo" palikšot kā skatuve arī jaunajiem mūziķiem. Tāpat klubā uzstāsies maz zināmas, bet labas ārvalstu grupas.
Pūļa finansēšanas kampaņa norisinās platformā "4fund.com". Patlaban no 20 000 eiro ir savākti 1335 eiro.
LETA jau vēstīja, ka valdība atļāva VAS "Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) pārdot ēku Vaļņu ielā 32. VNĪ secinājusi, ka ēkai nepieciešams pilns atjaunošanas projekts, kura izmaksas varētu veidot četrus miljonus eiro. Oktobrī VNĪ rīkotajā izsolē ēka pārdota par 1 569 484 eiro. Ēku iegādājusies juridiska persona.