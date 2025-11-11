Īlona Maska tēvs paziņojis, ka vēlas iegūt Krievijas pilsonību
Tehnoloģiju magnāta Īlona Maska tēvs Erols Masks, ko Kremlis nereti izmanto savas propagandas nolūkiem, kārtējo reizi apmeklējis Krieviju, kur vietējiem medijiem apstiprināja, ka vēlētos iegūt Krievijas pilsonību.
Erols, kurš oktobrī tika uzaicināts apmeklēt Kazaņas IT parku, intervijā propagandas medijam "TASS" norādīja, ka "vēlētos būt Krievijas diktatora Vladimira Putina komandā. "Viņš [Putins] laiku pa laikam uzstājās RT [Krievu propaganas ziņās "Russia Today"] un arī starptautiskās sanāksmēs [Starptautiskā Krimināltiesa izdevusi Putina aresta orderi] un tamlīdzīgi. Un kad klausos, ko viņš saka, viņš man vienmēr licies kā ļoti līdzsvarots cilvēks. [...] Es vēlētos viņu redzēt savā komandā," pauda Masks.
Uz žurnālistu provokatīvo jautājumu, vai Erols vēlētos iegūt Krievijas pilsonību, Masks atbildēja sekojoši: "Protams, kāpēc ne?! Labs jautājums. Esmu pārsteigts, negaidīju šādu jautājumu. Jā. Kāpēc ne? Tas man būtu liels gods," viņš sacīja.
Tāpat viņš norādīja, ka aicinās savu dēlu, Īlonu Masku, investēt Krievijā. "Es nevienam neieteiktu investēt Lielbritānijā. [...] Viņš [Īlons Masks] sacīja, ka nekad nebrauks uz Angliju vai Franciju, lai izveidotu milzu rūpnīcu. Bet Krievijas dēļ viņš varētu atbraukt milzu rūpnīcas dēļ. Es to redzu. Un es viņam teikšu, ka šī ir īstā vieta milzu rūpnīcas izveidošanai, ja Krievija to atļaus," viņš ziņoja "TASS".
Apsūdzības vardarbībā un kopīgi bērni ar audžumeitu
Jāpiemin, ka Erols Masks vairākkārt pavīdējis medijos ne to labāko iemeslu dēļ. Viņa dēls Kimbals Masks 2024. gadā intervijā "In Depth" ziņoja, ka Erols pret viņu un viņa brāli bijis fiziski un emocionāli vardarbīgs.
"Es domāju, ka ir iespējams izaudzināt bērnus un iemācīt viņiem uzņemties riskus un smagi strādāt, nepielietojot vardarbību. Mēs bērnībā tikām spīdzināti. Fiziski un emocionāli. To ir grūti aprakstīt. Viņš nemitīgi izgudroja lietas un lika mums sevī klausīties stundām ilgi. Un pēc kāda laika tu sāki sev iestāstīt - hei, bet varbūt viņam ir taisnība.''
"Dzīve ar viņu manī un brālī radīja pārliecību, ka mēs nekad neatgriezīsimies pie viņa. [...] Pat, kad biznesā neveicās labi, mēs zinājām - ka nevaram atgriezties [pie tēva]. Līz ar to mēs turpinājām strādāt, jo nebija citu variantu."
Arī Īlona māte Meja Maska savā grāmatā "Sieviete, kurai ir plāns" norāda, ka viņas vīrs bija fiziski un emocionāli vardarbīgs. Tāpat Erolam Maskam ir divi kopīgi bērni ar savu kādreizējo audžumeitu Janu Bezuidenhautu. Abi pirmo reizi satikās, kad Masks apprecēja viņas māti Heidu. Tobrīd Janai bija tikai 4 gadi.