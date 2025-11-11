Ilustratīvs attēls.
Sabiedrība
Šodien 11:04
CSDD ievieš jaunu noteikumu vadīšanas eksāmena kārtotājiem
Lai veicinātu vadīšanas eksāmenu pakalpojuma pieejamību klientu vidū, VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” (CSDD) informē, ka no 2025. gada 10. novembra Rīgā vadīšanas eksāmenu pieņemšanā būs iespējams izmantot arī autoskolu kravas automobiļus.
Jaunie noteikumi paredz, ka no 2025. gada 10. novembra CSDD Rīgas reģionālajā klientu apkalpošanas centrā C un C(95), kā arī CE un CE(95) kategorijas vadīšanas eksāmeni tiks pieņemti ne tikai ar CSDD īpašumā esošajiem kravas automobiļiem, bet arī ar autoskolu vai braukšanas mācību instruktoru īpašumā esošajiem kravas automobiļiem.
Transportlīdzekļiem ir jāatbilst noteiktajām Ministru kabineta noteikumu prasībām un ir jābūt tehniskā kārtībā. Konstatējot neatbilstības autoskolu vai braukšanas mācību instruktoru īpašumā esošajiem kravas automobiļiem iepriekšminētajām prasībām, tiks pieņemts lēmums par pakalpojuma sniegšanas atteikumu.