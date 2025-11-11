Dvietes pagastā tapis īpašs tējas namiņš - tikšanās telpa visām paaudzēm
Augšdaugavas novada Dvietes pagastā pie muižas ēkas ir izveidots tējas namiņš, kas solās būt omulīga vieta, kur satikties gan vietējiem iedzīvotājiem, gan ciemiņiem.
Dvietes pagastā šogad 10. jubilejas gadu atzīmē biedrība “Dvietes vīnogas”, un tieši, noslēdzot šo 10 gadu ciklu, biedrība nākusi klajā ar priecīgu ziņu – tējas namiņa atvēršanu. Projekts realizēts “Partnerības “Kaimiņi”” izsludinātajā projektu konkursā “Atbalsts kopienu iniciatīvām viedo ciemu izveidei un darbībai”.
Namiņā norisināsies dažādas darbnīcas, tiks plānoti jauni pagasta attīstības un kultūras pasākumi, analizēti sasniegtie mērķi un radītas jaunas idejas. Tā būs vieta, kur svinēt svētkus un līksmi uzturēties ģimenes, draugu un domubiedru pulkā.
Dvietes pagasts jau kopš 2023. gada ir viens no 42 viedajiem* ciemiem visā Latvijā. Šis statuss mudina attīstīties un veikt arvien jaunus uzlabojumus pagastā, tāpēc tika nolemts izveidot īpašu satikšanās vietu.
Vieds ciems ir lauku kopiena, kas izmanto jaunus un inovatīvus risinājumus, lai veicinātu spēju pastāvēt, kas balstīta uz vietējām stiprām pusēm un iespējām.