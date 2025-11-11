Latvijā nepārtraukti pieaug narkotiku pārdozēšanas gadījumu skaits, atklāj NMPD vadītāja
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) arvien biežāk saņem izsaukumus uz narkotiku pārdozēšanas gadījumiem, šorīt intervijā TV3 raidījumam "900 sekundes" atzina NMPD vadītāja Liene Cipule.
Pēc viņas teiktā, pārdozēšanas gadījumu skaits jau ilgstoši uzrāda nepārtraukti pieaugošu tendenci. Turklāt narkotikas pārdozējušie cilvēki kļūst arvien jaunāki, tāpēc esot nepieciešami speciāli pasākumi, lai šo tendenci mazinātu.
Cipule skaidroja, ka viens no iemesliem šādai tendencei varētu būt arī izmaiņas narkotiku tirdzniecībā. Ja agrāk pircējs un pārdevējs lielākoties viens otru zināja un nelegālo vielu kvalitāte bija būtiskāks aspekts, lai šīs attiecības turpinātu, šobrīd narkotiku tirdzniecība kļuvusi krietni bezpersoniskāka, tā notiek attālināti. Līdz ar to bieži vien no jauna iegādātas tabletes vairs neatbilst tam, kādas pirktas iepriekš, un pieaug iespēja pārdozēt.
Tāpat esot vērojamas izmaiņas narkotiku lietošanas paradumos - jauni cilvēki tās lieto ne tikai, piemēram, ballītēs vai kādos pasākumos, bet arī krietni ikdienišķākos gadījumos. Pēc Cipules teiktā, bieži vien narkotikām piekļūt kļuvis vieglāk nekā alkoholam.
NMPD vadītāja arī atzina, ka ik pa laikam novērojami pārdozēšanas gadījumu uzliesmojumi, kas varētu būt skaidrojams ar jaunu narkotiku partiju vai jaunu narkotisko vielu nonākšanu tirgū.
Kā vēstīts, septembrī Kuldīgas slimnīcā nomira ar sintētiskajām narkotikām saindējusies jauna sieviete. Kuldīgas slimnīcā bija stacionēti arī trīs pilngadīgi pacienti, kas, iespējams, lietojuši narkotiskās vielas.
Policijā brīdina, ka sintētisko narkotiku popularitāte pieaug, kas var radīt īpašu apdraudējumu veselībai, jo šīs vielas ir ārkārtīgi spēcīgas, un pat nelieli daudzumi var izraisīt nāvi. Šobrīd sintētiskie opioīdi ir pieejami dažādās formās, tie var pat līdzināties konfektēm, kas lietotājam var radīt pieņēmumu, ka tās ir mazāk bīstamas, taču šāds uzskats ir maldīgs. Bieži vien melnajā tirgū patiesais vielas sastāvs krasi atšķiras no pārdevēja norādītā, kas padara narkotiku lietošanu sevišķi bīstamu un neprognozējamu.