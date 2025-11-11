Galveno autoceļu un reģionālo autoceļu seguma stāvoklis ir labs, vērtē LVC
Latvijā galveno autoceļu un reģionālo autoceļu seguma stāvoklis ir labs, intervijā aģentūrai LETA sacīja VSIA "Latvijas valsts ceļi" (LVC) valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Lazdovskis.
LVC dati liecina, ka kopumā no valsts galvenajiem autoceļiem labā un ļoti labā stāvoklī ir 1240 kilometru jeb 74% no kopējā garuma. Savukārt apmierinošā stāvoklī ir 302,8 kilometri jeb 18%, bet sliktā stāvoklī ir 133,2 kilometri jeb 8%.
Tajā pašā laikā no reģionālajiem autoceļiem labā un ļoti labā stāvoklī ir 2826,7 kilometri jeb 52%, apmierinošā stāvoklī - 1318 kilometri jeb 24%, un tikpat daudz ir sliktā stāvoklī.
Lazdovskis arī minēja, ka vietējās nozīmes autoceļu tīklā būtiski uzlabojumi nav novēroti, piebilstot, ka tas ir lielākais autoceļu tīkls ar vairāk nekā 10 000 kilometru, kas galvenokārt ir grants ceļi. No vietējās nozīmes autoceļiem labā un ļoti labā stāvoklī ir 1688,7 kilometri jeb 13%, apmierinošā stāvoklī - 4805,4 kilometri jeb 38%, sliktā stāvoklī - 6189,9 kilometri jeb 49%.
Lazdovskis norādīja, ka LVC realizē pagasta centru savienošanas programmu, un aizvien vairāk pagastu un novadu centri tiek savienoti ar autoceļiem, kuriem ir melnais segums. "Katrā no šīm vietām tas ir liels notikums, un cilvēki to ļoti gaida un novērtē, bet vietējo ceļu tīkla apmērs tomēr ir tik liels, ka nevaram runāt par būtisku uzlabojumu," viņš sacīja.
LVC vadītājs arī piebilda, ka attiecībā uz galvenajiem autoceļiem izaicinājumi ir saistīti ar satiksmes intensitāti un to, ka cilvēki sagaida četru joslu ceļus, kas ir droši, ātri un atbilst prasībām, kādas ir 21. gadsimtā. "Tas ir milzīgs izaicinājums, bet, kas attiecas uz ceļu seguma stāvokli, tad galvenajos ceļos esam panākuši būtisku progresu," uzsvēra Lazdovskis.
Vienlaikus LVC vadītājs sacīja, ka arī reģionālajos autoceļos situācija ir būtiski uzlabojusies. "Ir sakārtots posms līdz Alūksnei, pabeigts viss maršruts Gulbene-Pļaviņas, kā arī šogad tiek pabeigts pēdējais posms starp Madonu un Gulbeni. Šogad arī sākām un nākamgad pabeigsim posmu pirms Balviem. Līdz ar to visi lielie novadu centri būs savienoti ar labas kvalitātes asfaltbetona seguma ceļiem," skaidroja Lazdovskis.
Viņš piebilda, ka 18% galveno autoceļu ir apmierinošā stāvoklī, tādēļ patlaban ir jāsāk plānot virskārtas atjaunošana, jo nedrīkst nonākt līdz situācijai, kad uz galvenajiem autoceļiem sāk veidoties bedres.