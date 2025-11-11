"Rīgas nami" pārdod 210 kinoteātra krēslus.
Šodien 08:14
Pašvaldības SIA "Rīgas nami" izsola 210 kinoteātrī "Spelendid Palace" izmantotus krēslus ar iebūvētām sinhronās tulkošanas iekārtām, liecina paziņojums oficiālajā izdevumā "Latvijas vēstnesis".
Fiksēto auditorijas krēslu izsoles sākumcena ir 2000 eiro, bet solis - 100 eiro.
Krēsli ražoti Spānijas uzņēmumā "Ezcaray International". Katrā krēslu pārī iebūvēts pieslēgums tulkošanas sistēmai ar vairākiem valodu kanāliem.
Tulkošanas sistēmā un skaņas aprīkojumā ietilpst analogs audio mikseris "Saundcraft Spirit E6" ar sešiem mono un diviem stereo kanāliem, profesionāls skaņas pastiprinātājs "QSC ISA750, kā arī komponente no "Soundcraft Electronics".
Elektroniskā izsole vietnē "izsoles.ta.gov.lv" sākās 7. novembrī un beigsies 27. novembrī.
Izsolē var piedalīties gan fiziskas, gan juridiska personas. Krēslus izsoles dalībnieki var apskatīt, sazinoties ar kinoteātra "Spelendid Palace" vadītāju Ildzi Egliņu.