Aicina Saeimu nodrošināt pastāvīgu finansējumu "Manabalss.lv" darbībai
Platforma "Manabalss.lv" aicina Saeimu nodrošināt pastāvīgu finansēšanas mehānismu tās darbībai kā valsts pasūtījumu sabiedrībai būtiskas funkcijas nodrošināšanai, informēja "Manabalss.lv" komanda.
Gandrīz 15 gadus funkcionējošā "Manabalss.lv" pēdējā laikā saskaras ar finansiālām grūtībām. Lai gan aizvadīto mēnešu ziedojumi ir nedaudz uzlabojuši situāciju, platformas pastāvēšana aizvien ir apdraudēta, tāpēc nodibinājums aicina Saeimu izstrādāt pastāvīgu finansēšanas mehānismu digitālās demokrātijas infrastruktūrai - "Manabalss.lv".
"Finansējums būtu jāparedz kā valsts pasūtījums sabiedrībai būtiskas funkcijas nodrošināšanai, līdzīgi kā sabiedriskajiem medijiem, vienlaikus saglabājot pilnīgu rīcības un redakcionālo neatkarību. Šāds risinājums nodrošinātu drošu un uzticamu iniciatīvu publicēšanas un parakstu vākšanas sistēmu, neatkarīgu iniciatīvu izvērtēšanu un vienlīdzīgu piekļuvi visiem pilsoņiem. Tas ļautu iedzīvotājiem saglabāt iespēju ietekmēt politiskos procesus starp vēlēšanām, nostiprinātu digitālās demokrātijas pamatus un palīdzētu Latvijai saglabāt līdera lomu pasaulē demokrātijas inovācijās," pausts "Manabalss.lv" komandas izplatītajā paziņojumā.
Platformas pārstāvji uzsver, ka pēdējo nedēļu laikā "Manabalss.lv" nozīme apliecinājās īpaši spilgti, kad tika aktualizēts jautājums par Latvijas iespējamo izstāšanos no Stambulas konvencijas. Dažu dienu laikā ap 100 000 cilvēku ar saviem parakstiem vairākās iniciatīvās pauda savu nostāju, un tam bija reālas sekas. Šis gadījums esot pierādījis, ka "Manabalss.lv" ir ātrs, drošs un uzticams mehānisms, kas ļauj sabiedrībai tieši ietekmēt politisko dienaskārtību.
"Šodien Latvijas demokrātijai uzbrūk - ar naratīviem, ar idejām, ar hibrīduzbrukumiem, ar militāra uzbrukuma draudiem," atgādina organizācijas vadītājs Imants Breidaks. Viņaprāt, ja "Manabalss.lv" platformas vairs nebūs, tad visi jutīs, ka tās pietrūkst. "Pilsoņiem vairs nebūs iespējas dāvināt savas idejas Latvijai, un tad jums un mums visiem paliks tikai vēlēšanas, lai ietekmētu politiskos procesus - reizi četros gados," norāda Breidaks, vēršot uzmanību, ka politiķi tautu parasti ir gatavi uzklausīt tikai gadu pirms vēlēšanām, bet ne ikdienā.
"Manabalss.lv" komanda norāda, ka kopš 2011. gada "Oligarhu kapusvētkiem", kad organizācija tika dibināta, ar tās veidotās platformas starpniecību līdz Saeimai ir nonākušas vairāk nekā 140 iniciatīvas, no kurām 83 kļuvušas par likumiem. Nodibinājums atgādina arī par citiem saviem nopelniem digitālās demokrātijas veicināšanā, tajā skaitā pašvaldību līmenī.
Par aicinājumu Saeimai izstrādāt pastāvīgu finansēšanas mehānismu digitālās demokrātijas infrastruktūrai - "Manabalss.lv" - ir sākta parakstu vākšana, lai šo iniciatīvu iesniegtu parlamentā.
"Manabalss" projektu īsteno nodibinājums "Sabiedrības līdzdalības fonds", kura valdē darbojas Breidaks, Signe Valtiņa un Valdis Pornieks.