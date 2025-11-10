VIDEO. Bērns pēc negadījuma veikalā nonāk slimnīcā: ģimene sašutusi - ārstēšanas izdevumu vietā uzņēmums piedāvā 50 eiro dāvanu karti
Kādā veikalā Ventspilī bērnam uz galvas uzkritusi iepirkumu grozu kaudze, kā rezultātā meitene vēlāk trīs dienas pavadījusi slimnīcā. Ģimene ir sašutusi par veikala rīcību, kas sākotnēji solīto medicīnisko izdevumu segšanas vietā vēlāk piedāvājis vien dāvanu karti 50 eiro vērtībā.
Cietušā bērna māte TV3 raidījumam "Bez Tabu" atklāja, ka negadījums noticis, kad veikala apsargs kārtojis iepirkuma grozus. Kaudze bijus pārāk liela, tāpēc apgāzusies un uzkritusi tieši virsū bērnam, trāpot pa seju.
Pēc notikušā apsargs nekavējoties izsaucis maiņas vadītāju. Uz notikuma vietu izsaukta arī Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) brigāde. Bērnam konstatēts neliels nobrāzums, un mediķi atļāvuši doties mājās.
Nākamajā dienā bērna veselības stāvoklis pasliktinājies. Bērns pamodies ar sāpošu galvu un bijusi slikta dūša, raidījumam stāstīja māte. Pēc konsultācijas ar ģimenes ārstu, bērns nogādāts atpakaļ uz slimnīcu, kur meitene pavadījusi trīs dienas.
Sieviete stāsta, ka sākotnēji uzņēmums esot piedāvājis segt visus ārstniecības izdevumus, taču vēlāk piedāvājis vien kompensāciju – veikala dāvanu karti 50 eiro vērtībā. Māte pauda sašutumu par šādu attieksmi, viņasprāt, veikala pārstāvji esot "vienkārši pasmējušies".
Veikala "Lidl" pārstāve Zane Neļķe raidījumam "Bez Tabu" pauda nožēlu par notikušo. Viņa norādīja, ka uzņēmuma eksperti vēl izmeklē šo gadījumu, tāpēc gala lēmums par kompensācijas apmēru nav pieņemts.