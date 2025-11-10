Mēģina iebiedēt? Ebreju biedrības pārstāvis pie sava auto atrod aizdomīgu priekšmetu - policija sāk pārbaudi
Valsts policija sākusi resorisko pārbaudi par aizdomīga priekšmeta piestiprināšanu pie Latvijas ebreju biedrības "Jewnited.lv" pārstāvja Davida Lipkina automašīnas.
Kā apliecināja Valsts policijā, svētdien likumsargi saņēma informāciju, ka vīrietim pie automašīnas piestiprināta peidžerim līdzīga ierīce. Notikuma vietā ieradās Valsts policija, kas konstatēja, ka ierīce nav sprādzienbīstama. Saistībā ar notikušo sākta resoriskā pārbaude, apliecināja policijā.
Lipkins pastāstīja, ka naktī uz svētdienu uz automašīnas durvju roktura bija piestiprināts peidžerim līdzīgs priekšmets. Viņš skaidroja, ka izsaucis policiju, jo šāds priekšmets simbolizējot pērn Izraēlas veikto operāciju pret Libānas grupējumu "Hizbollah". Vēlāk atbraukusi arī specvienība "Omega" un konstatēts, ka priekšmets ir rotaļlietu peidžeris.
Lipkins arī informējis likumsargus, ka viņam ir pierādījumi par viņa personas un automašīnas datu nopludināšanu sociālajos tīklos. Tāpat viņš norādījis, ka sociālajos tīklos notikusi kūdīšana uz neapmierinātību ar Lipkina profesionālo darbību un cīņu pret antisemītismu.
Lipkinam ir aizdomas, ka priekšmetu pie auto novietojuši kustības "Par brīvu Palestīnu" atbalstītāji.
Sazinoties ar kustības "Par brīvu Palestīnu" pārstāvi Dārtu Treimani un jautājot, kā kustība var komentēt Lipkina aizdomas, viņa uzsvēra, ka nav īsti skaidrs, par ko ir runa. Treimane norādīja, ka šim notikumam nav nekādas saistības ar kustību "Par brīvu Palestīnu".
"Lipkins un viņa kustība ir vērsušies pret vairākiem "Par brīvu Palestīnu" rīkotajiem pasākumiem. Nepārsteidz, ka viņš arī tagad vēršas pret mums, taču gribu uzsvērt, ka tam nav saistības ar kustību," sacīja Treimane.
"Firmas.lv" informācija liecina, ka Lipkina biedrības mērķi ir sadarbības veidošana un attīstības veicināšana starp Latvijas ebreju kopienu un Latvijas ebreju organizācijām Izraēlā, Izraēlas tēla popularizēšana Latvijā un modernas ebreju kopienas veidošana un attīstības veicināšana Latvijā, cīņa ar antisemītismu, kā arī terorisma un ekstrēmisma propagandas novēršana.