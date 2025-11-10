Diviem vīriešiem aicina celt apsūdzības par nelikumīgu 11 tonnu spirta glabāšanu Salaspilī
Valsts policija (VP) aicina prokuratūru sākt kriminālvajāšanu pret diviem vīriešiem par nelikumīgu 11 tonnu spirta glabāšanu noliktavā Salaspilī, informēja VP.
2020. gada janvārī policija, veicot pārbaudi Salaspils novadā, kāda uzņēmuma noliktavā konstatēja 49 paletes ar kartona kastēm, kurās atradās alkoholiskie dzērieni bez Latvijas akcīzes nodokļa markām.
Veicot kratīšanu noliktavā, tika izņemtas 30 994 pudeles ar alkoholiskajiem dzērieniem bez Latvijas akcīzes markām. Alkoholiskie dzērieni bijuši paredzēti realizācijai Rīgas reģiona teritorijā. Izņemtajos alkoholiskajos dzērienos konstatētais absolūtais spirta daudzums bijis nedaudz virs 11 700 litriem.
Kriminālprocesā tika aizturēti divi 1979. gadā dzimuši vīrieši.
Par kriminālprocesā izņemtajiem alkoholiskajiem dzērieniem nenomaksātais un aprēķinātais akcīzes nodoklis veido 184 193 eiro, kas ir tiesībsargu aprēķinātais valstij radītais mantiskais kaitējums. Tā iekasēšanu valsts vārdā administrē Valsts ieņēmumu dienests.