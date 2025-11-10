Satiksmes ierobežojumi Lāčplēša dienas pasākumu norises laikā Rīgā
Otrdien, 11. novembrī, visas dienas garumā Rīgā norisināsies vairāki Lāčplēša dienai veltīti pasākumi. Pasākumu norises laikā spēkā būs satiksmes ierobežojumi, kuri Pārdaugavā spēkā stājušies jau svētdienas, 9. novembra, vakarā. Tāpat no svētdienas, 9. novembra, vakara līdz trešdienas, 12. novembra, pusdienas laikam spēkā ir izmaiņas vairāku autobusu kustību maršrutos.
No svētdienas, 9. novembra, plkst. 20.00 līdz trešdienas, 12. novembra, plkst. 12.00 transportlīdzekļu satiksmei ir slēgts Bāriņu ielas posms no Uzvaras bulvāra līdz apgriešanās vietai pie Hermaņa ielas.
Otrdien, 11. novembrī, no plkst. 17.00 līdz plkst. 24.00 transportlīdzekļu satiksmi slēgs 11. novembra krastmalas posmā no Vanšu tilta līdz Akmens tiltam. Tāpat minētajā laika periodā organizēs divvirzienu satiksmi Pils ielas posmā no Poļu gātes līdz Doma laukumam un Doma laukuma posmā no Pils ielas līdz Jēkaba ielai.
Otrdien no plkst. 12.50 līdz plkst. 13.15 NBS Militārā policija un Valsts policija nepieciešamības gadījumā ierobežos vai slēgs transportlīdzekļu un gājēju satiksmi Pils laukuma un Muitas ielas krustojumā, Pils laukuma un Torņa ielas krustojumā (pie Latvijas Bankas), Pils laukuma un Citadeles ielas krustojumā un Pils laukumā.
Pilsētas sabiedriskais transports
Saistībā ar pasākuma norisi Uzvaras parkā un tā organizatoriskajiem darbiem, pa Bāriņu ielu kursējošie autobusi līdz 12. novembra plkst. 12.00 kursēs pa apvedceļu. Izmaiņas skars autobusus 4; 7; 8; 21; 25; 38; 39. un 55. maršrutā. Plašāk ar izmaiņām sabiedriskā transporta maršrutos iespējams iepazīties šeit.
Tāpat minētajā laika periodā Bāriņu ielā slēgs sabiedriskā transporta pieturvietas pieturas abos kustības virzienos “Āgenskalna tirgus” un “Eduarda Smiļģa iela”, izvietojot pagaidu sabiedriskā transporta pieturvietas Mazajā Nometņu ielā abos kustības virzienos (aptuveni adreses Mazā Nometņu iela 27).
Transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas aizliegumi
Vairākās vietās pilsētā, saistībā ar pasākumu norisi, aizliegs transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu. Nepieciešamības gadījumā atstātos transportlīdzekļus pārvietos uz tuvāko stāvēšanai atļauto vietu. No 9. novembra plkst. 8.00 līdz 12. novembra plkst. 12.00 transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana aizliegta Mazās Nometņu ielas posmā no Ojāra Vācieša ielas līdz Kokles ielai un Hermaņa ielas posmā no Ojāra Vācieša ielas līdz Bāriņu ielai.
No pirmdienas, 10. novembra, plkst. 15.00 līdz 11. novembra plkst. 24.00 transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu liegs 11. novembra krastmalas paralēlās ielas posmā no Poļu gātes līdz Bīskapa gātei.
No 11. novembra plkst. 7.00 līdz plkst. 11.00 transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu aizliegs Herdera laukumā. Savukārt no plkst. 12.00 līdz plkst. 24.00 - 11. novembra krastmalas labās puses posmā no Daugavas gātes līdz Vanšu tiltam.
Tāpat otrdien no plkst. 6.00 līdz plkst. 19.30 transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu liegs Aizsaules ielas abās pusēs, Varoņu ielas abās pusēs, posmā no Aizsaules ielas līdz ēkai Varoņu ielā 3A (pie Rīgas Brāļu kapiem), un autostāvvietā pie I Meža kapiem Aizsaules ielā.
Otrdien, 11. novembrī, no plkst. 16.40 no Rīgas Brāļu kapiem līdz Brīvības laukumam un 11. novembra krastmalai norisināsies lāpu gājiens. Lāpu gājiens virzīsies pa maršrutu: Rīgas Brāļu kapi-Varoņu iela-Gaujas iela-Miera iela-Brīvības iela-Brīvības bulvāris-Brīvības laukums-Kaļķu iela-11. novembra krastmala. Nepieciešamības gadījumā NBS Militārā policija un Valsts policija norādītajā gājiena maršrutā satiksmi ierobežos vai slēgs.