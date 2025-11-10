FOTO: Rēzija Kalniņa, Zatleru pāris, Čakša un citi apmeklē detektīvstāsta “Slepkavība Austrumu ekspresī” pirmizrādi

Teātra izrādes “Slepkavība Austrumu ekspresī” pirmizrāde
Sestdien, 8. novembrī, Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī pirmizrādi piedzīvoja viens no visu laiku ikoniskākajiem detektīvstāstiem – “Slepkavība Austrumu ekspresī”.
Režisores Lauras vadībā skatītāji tika aizvesti elpu aizraujošā ceļojumā, kurā klasiskā Agatas Kristi intriga Kena Ludviga dramatizējumā savijās ar mūsdienīgu estētiku un izteiksmīgu vizuālo tēlu. “Agata Kristi ir ğeniāla cilvēku pazinēja un smalka domātāja, kas prot atklāt cilvēka būtību caur tā alkām gan ievainot, gan atgriezt pasaules kārtību," norāda režisore.
Izrādes vizuālo tēlu veido izteiksmīga scenogrāfija un personāžu tērpi, kam piešķirta būtiska nozīme. Kostīmu mākslinieces Annas Heinrihsones radītie tērpi ataino laikmeta stilu un katra varoņa raksturu, veidojot vienotu, pārdomātu vidi.
"Tas, ko skatītāji nevar pamanīt un nezina, ir, ka katram varonim ir slēpta detaļa - kulons ar nogalināto meiteni un viņas vārda pirmo burtu “D” - Deizija. Un katrs šādu kulonu nēsā. Tas var būt pat nav redzams, es pat nezinu, kur katrs šo kulonu ir pielicis. Tas vairāk ir aktieriem sajūtas radīšanai, ka viņiem ir kaut kas kopīgs, kas rada šo sabiedrību, kas vēlas atrisināt šo netaisnību," atklāj skatuves māksliniece.
Izrādes centrā ir Erkila Puaro tēls - prāts, kas meklē loģiku pasaulē, kurā emocijas un vainas apziņa bieži ņem virsroku. Šamila Hamatova atveidotais Erkils Puaro ir atturīgs, precīzs un reizē cilvēcīgs - viņa izmeklēšana kļūst ne tikai par nozieguma atrisināšanu, bet arī par ceļojumu cilvēka iekšējā pasaulē. Aiz ārējās elegances un izsmalcinātajiem tērpiem izrāde uzdod jautājumus, kas aktuāli arī mūsdienās - kur sākas vainas sajūta, kur beidzas taisnīgums, un vai patiesība vienmēr ir tikai viena?
Radošo komandu režisores Lauras vadībā veido izrādes scenogrāfe Sintija Jēkabsone, kostīmu māksliniece Anna Heinrihsone, oriģinālmūzikas autori Kaspars Kurdeko un Kārlis Auziņš, videomākslinieki Lauris Ābele un Mārcis Ābele, gaismu mākslinieks Oskars Pauliņš un tulkotāja Lina Ovčiņņikova. Izrādē piedalās Čehova teātra aktieri: Šamils Hamatovs, Jekaterina Frolova, Natālija Živeca, Aleksandrs Maļikovs, Volodimirs Gorislavecs, Tatjana Lukašenkova, Elīna Bartkeviča, Ivans Streļcovs, Veronika Plotņikova, Jevgēnijs Proņins, Anatolijs Fečins, Konstantīns Ņikuļins.