Runā Rīga
Šodien 12:41
Aicina pievienoties sveču ceļā Avotu un Grīziņkalna apkaimēs
Avotu apkaimes biedrība sadarbībā ar Grīziņkalna apkaimes biedrību aicina rīdziniekus Lāčplēša dienā, 11. novembrī, pievienoties Avotu un Grīziņkalna sveču ceļam, iededzot svecītes Avotu un J. Asara ielas garumā, sākot no Lāčplēša un Avotu ielas krustojuma līdz Grīziņkalna parkam J.Asara ielā.
"Aicinām svecītes novietot no plkst. 18.00 ietvju ārējās malās un tās nenovietot autobusu pieturu tuvumā vai šauros ielas posmos. Sveču ceļs Avotos ir tradīcija, kas šogad notiks jau sesto reizi."
"Lāčplēša dienā pieminam visus, kuri krituši par Latvijas brīvību. Šajā tumšajā laikā atceramies cilvēkus, kuri nesavtīgi cīnījās, lai mēs šodien dzīvotu brīvā un demokrātiskā valstī, un sūtām spēku un gaismu Ukrainas cilvēkiem, kas joprojām cīnās par mūsu kopīgo brīvību."