“Viena no biļetēm bija mazliet izbīdījusies uz manu pusi” - traktorists no Talsu novada laimē 100 000 eiro
Talsu novada iedzīvotājs, kurš ikdienā strādā par traktoristu, Simtgades loterijā laimējis 100 000 eiro.
Viņš stāsta, ka jau daudzus gadus ir uzticīgs SuperBingo spēlētājs.
“Spēlēju kopš pašiem pirmsākumiem – tā ir ģimenes tradīcija, jo arī mans tēvs spēlēja. Piedalos katru nedēļu, un arī šovu vienmēr cenšos noskatīties,” saka laimētājs.
SuperBingo studijā viņš viesojies jau aptuveni astoņas reizes, un līdz šim lielākais laimests bijis automašīna. “Toreiz izloze notika attālināti un, kad saņēmu zvanu no studijas ar ziņu, ka laimēta automašīna, nespēju pat parunāt – bija milzīgs pārsteigums,” viņš atceras. “Šoreiz emocijas varbūt bija mierīgākas, taču prieks tikpat liels.”
Laimīgā Simtgades loterijas biļete iegādāta Dundagā. “Paretam nopērku arī kādu momentloteriju – uz kaut ko jau ceru,” smaidot saka vīrietis. “Gribēju nelaimējušu biļeti iesūtīt svētku papildspēlei, kurā starp četriem cilvēkiem tiks izdalīti 100 000 eiro. Nopirku biļeti, nokasīju – 5 eiro laimests. Nākamajā dienā devos uz veikalu to apmainīt pret citu biļeti, un izskatījās, ka viena no biļetēm bija mazliet izbīdījusies uz manu pusi. Teicu pārdevējai – ņemšu šo, tā uz mani skatās.”
Tieši šī biļete atnesa lielo laimestu. “Kad noskrāpēju un parādīju sievai, viņa tikai noteica: “jā, jā”, nepamanot summu zem simbola. Kad parādīju, ko tieši esmu laimējis, viņa savā kurzemnieku izloksnē tikai pateica: “Tu i laimīgs, nu!””
Iegūto laimestu vīrietis plāno tērēt lietderīgi – palīdzēs bērniem un piekārtos māju: “Kaut ko vajadzēs pieremontēt,” viņš saka.