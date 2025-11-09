FOTO: Liepājas muzejā norisinājās mākslinieka Jāņa Murovska sietspiedes meistarklase

Mākslinieka Jāņa Murovska sietspiedes meistarklase
Sestdien, 8. novembrī, Liepājas muzejā izstādes “Aizmirst un atcerēties” – Imants Murovskis/Jānis Murovskis ietvaros norisinājās mākslinieka Jāņa Murovska sietspiedes meistarklase. Tajā dalībnieki iepazina mākslinieka attīstītu un pilnveidotu sietspiedes tehniku, kas pielāgota tā, lai to varētu praktizēt arī bez specifiska tehniskā aprīkojuma.
Jānis Murovskis dalījās pieredzē par savu darbu tapšanu, atklāja sietspiedes procesa nianses un praktiski demonstrēja drukas tehniku.
Arī meistarklases dalībnieki, mākslinieka iedrošināti, paši kļuva par radošā procesa dalībniekiem, radot savus sietspiedes darbus.
Jānis Murovskis (1961) ir Latvijas Mākslas akadēmijas profesors, Audiovizuālo mediju mākslas nodaļas vadītājs un profesionāli pārvalda sietspiedes tehniku – sākot no klasiskās pieejas līdz eksperimentāliem materiālu un faktūru risinājumiem.
Izstāde “Aizmirst un atcerēties” – Jānis Murovskis / Imants Murovskis – Liepājas muzeja lielajā izstāžu zālē aplūkojama līdz 30. novembrim.
Izstāde ir divu mākslinieku saskares punktu meklējumi. Domās, idejās, atmiņās, izpausmēs. Dialogs starp laikmetu, kas veidoja Imantu Murovski, un pasauli, kurā elpojam šobrīd. Saruna starp tēvu un dēlu, kurā ieskanas arī jautājumi par cilvēka vietu pasaulē – par mērogu, formu, klusumu un atklāsmi. Arī par to, ka dzīve beidzas, bet māksla paliek. Lai izstāde kļūst par atgādinājumu, ka māksla nav tikai estētisks objekts – tā ir atmiņas forma, kas ietver nākotnes atbildību – atcerēties nozīmē rūpēties. Izstādes nosaukums tādējādi kļūst par uzdevumu iepazīt to, ko esam aizmirsuši, lai izvēlētos atcerēties.