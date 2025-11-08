Sadursme notika piektdien, 7. novembrī, ap plkst. 08.00.
Notrieca gājēju un aizbēga - Kuldīgā tiek meklēti satiksmes negadījuma aculiecinieki
Piektdien, 7. novembrī, ap plkst. 08.00 Kuldīgā, Aizputes ielā 5 notika ceļu satiksmes negadījums – automašīna uzbrauca gājējam, kurš pārvietojās pa neregulējamu gājēju pāreju, pēc kā transportlīdzekļa vadītājs notikuma vietu pameta.
Cietusī gājēja vērsās medicīnas iestādē, kur viņai konstatēts lūzums. Valsts policijā par notikušo uzsākts kriminālprocess nu tiek skaidrota automašīna, tās vadītājās un notikušā apstākļi. Valsts policija aicina atsaukties ceļu satiksmes negadījuma aculieciniekus, kuri var sniegt jebkādu izmeklēšanai noderīgu informāciju vai video ierakstu no transportlīdzekļa videoreģistratora, zvanot pa tālruņa numuru 112.