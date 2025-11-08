2026. gada valsts budžeta projektam saņemti vairāk nekā 450 priekšlikumi
Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija nākamā gada valsts budžeta projekta galīgajam lasījumam saņēmusi vairāk nekā 450 priekšlikumu.
"Jaunās Vienotības" pārstāvji rosina nākamā gada budžetā papildus 1,2 miljonus eiro piešķirt atbalstam vardarbībā cietušajiem. Kā norādīja JV Saeimas frakcijas vadītājs Edmunds Jurēvics, "kamēr populisti pēdējās nedēļās centās apšaubīt cīņas pret vardarbību nozīmi, JV turpina darīt pretējo - stiprināt taisnīgumu, drošību un reālu palīdzību upuriem". Līdztekus JV iesniegusi priekšlikumu attiecībā uz izmaiņām uzņēmumu ienākuma nodoklī (UIN), piedāvājot to stāšanos spēkā nevis no 2028. gada, bet gan 2026. gada, kas, kā norādīja Jurēvics, uzlabos uzņēmējiem iespējas aizņemties uzņēmumu attīstībai.
"Latvija pirmajā vietā" pārstāvis Vladislavs Bartaševičs plāno Saeimā iesniegt iniciatīvu par iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumiem māmiņām. Viņš norāda, ka Latvija saskaras ar ievērojamu demogrāfisko lejupslīdi, ko apliecina fakts, ka 2024. gada oktobrī pirmo reizi mēnesī valstī reģistrēts mazāk nekā 1000 jaundzimušo. Lai veicinātu dzimstību un radītu labvēlīgākus apstākļus ģimenēm, viņš ierosina uz visu mūžu samazināt mātes iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi par 50% pēc otrā bērna piedzimšanas. Bet pēc trešā bērna piedzimšanas atbrīvot māti pilnībā no nepieciešamības maksāt ienākumu nodokli.
2026. gada valsts budžeta un vidēja termiņa budžeta ietvara likuma projektam kopumā iesniegti vairāk nekā 240 priekšlikumi. Savukārt likumprojektiem, kas saistīti ar valsts budžetu, iesniegti vairāk nekā 210 priekšlikumi. Saeimas kārtības rullī paredzētās tiesības iesniegt priekšlikumus izmantojušas Saeimas frakcijas, kā arī komisijas, deputāti individuāli un nozaru ministrijas.
Kā noteikts Saeimas kārtības rullī, valsts budžeta projektam iesniegtos priekšlikumus par valsts budžeta projekta virzību Saeimā atbildīgā Budžeta komisija nosūta atzinuma sniegšanai Ministru kabinetam. Darbu pie nākamā gada budžeta projektam iesniegto priekšlikumu izskatīšanas atbildīgā komisija sāks pēc tam, kad par katru no tiem būs saņemts Ministru kabineta atzinums. Paredzēts, ka galīgajā lasījumā par likumprojektu “Par valsts budžetu 2026.gadam un budžeta ietvaru 2026., 2027. un 2028.gadam” un to pavadošajiem likumprojektiem Saeima lems 5.decembrī.