Valmieras "Dārgumu medībās" piedalījās vairāk nekā 100 dalībnieku
Valmieras novada tūrisma akcijā "Dārgumu medības" šogad iesaistījās 102 dalībnieki, kuri devās atklāt novada tūrisma objektus un mazāk zināmas vietas.
Valmieras pilsdrupās sestdien notika akcijas noslēguma pasākums, ko apmeklēja akcijas dalībnieki ar ģimenēm un draugiem. Pasākuma laikā noskaidroja galvenās balvas - "Ērenpreiss" velosipēda - ieguvēju, un tas ir valmierietis Mārtiņš Pogulis. Savukārt vēl desmit akcijas dalībnieki saņēma Valmieras novada uzņēmēju un mājražotāju sarūpētus labumus.
Tūrisma akcija norisinājās no 1. jūnija līdz 31. oktobrim ar mērķi mudināt ceļotājus iepazīt Valmieras novadu un paildzināt aktīvo tūrisma sezonu. Lai pretendētu uz galveno balvu, dalībniekiem bija jāiesniedz aizpildīts akcijas buklets ar vismaz 55 punktiem, bet maksimālais iespējamais punktu skaits bija 110.
Dalībnieku vidū bija ne tikai entuziasti no tuvākās apkārtnes, bet arī citiem novadiem – Cēsīm, Siguldas, Limbažiem, Alūksnes, Valkas, Rīgas, pat viesi no Lielbritānijas!
Pasākuma laikā kopā ar tā vadītāju Uģi Melderu un Valmieras novada Tūrisma pārvaldes vadītāju Tomu Treimani noskaidrots galvenās balvas – Ērenpreiss velosipēda – ieguvējs, kā arī vēl desmit veiksminieki, kuri saņēma Valmieras novada uzņēmēju un mājražotāju sarūpētus labumus. Neizpalika arī Valmieras novada Tūrisma pārvaldes pārsteiguma balvu izloze starp klātesošajiem. Galveno balvu – Ērenpreiss velosipēdu – ieguva Mārtiņš Pogulis no Valmieras.
Piedzīvojums tūrisma akcijā vienojis dažādas paaudzes. Jaunākajam dalībniekam 12 gadi, savukārt vecākajam – 85 gadi. Visaktīvāk akcijā iesaistījušies valmierieši un novadnieki (85 %), iepazīstot mazāk zināmas vietas, kuras ikdienā acu skatam nereti paslēpušās.