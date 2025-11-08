Svinīgā ceremonijā 194 Valsts policijas koledžas kadeti devuši zvērestu
Sestdien, 8. novembrī, 194 topošie policisti Rīgas Brāļu kapos svinīgi deva zvērestu, solot kalpot Latvijas sabiedrībai un valstij.
FOTO: rekordliels skaits topošo policistu svinīgā ceremonijā dod zvērestu kalpot Latvijas sabiedrībai
Pirms ceremonijas kadeti un Valsts policijas koledžas personāls devās svinīgā gājiena maršrutā no Koledžas teritorijas līdz Rīgas Brāļu kapiem. Zvēresta došanai Brāļu kapi izvēlēti kā īpaši nozīmīga vieta jo tie simbolizē latviešu tautas drosmi un uzticību valstij godinot kritušos aizstāvjus.
Pasākumu atklāja Latvijas Republikas Zemessardzes Vecākais kapelāns majors Raimonds Krasinskis iedvesmojot klātesošos iedziļināties zvēresta būtībā un nozīmē. Viņš uzsvēra ka zvēresta došana simbolizē uzticību valstij sabiedrībai un dienesta vērtībām. Uzrunājot kadetus Valsts policijas priekšnieks ģenerālis Armands Ruks izcēla kadetu drosmi un vēlmi dienēt Valsts policijā aicinot neaizmirst policijas misiju - kalpot sabiedrībai.
Tāpat kadetus uzrunāja Valsts policijas koledžas direktors pulkvedis Dmitrijs Homenko savu uzrunu veltot arī ģimenēm kas bija ieradušies lai atbalstītu un sveiktu savus piederīgos:
“Zvērests ir drosmes un apņēmības apliecinājums taču policistiem dienesta laikā ir svarīgs arī ģimenes un tuvinieku atbalsts. Policista darbs ir prasīgs un nereti izaicinošs tāpēc aicinu vecākus un ģimenes būt līdzās mūsu kadetiem – ar ticību iedrošinājumu un lepnumu par viņu izvēlēto ceļu Valsts policijā.”
Topošos likumsargus uzrunāja arī Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes priekšnieks pulkvedis Juris Staļģevics un Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrības valdes priekšsēdētājs Armands Augustāns izsakot pateicību kadetiem kuri izvēlējušies kļūt par policistiem. Pasākuma muzikālo noskaņu nodrošināja Zemessardzes orķestris.
Sveicam kadetus ar nozīmīgo notikumu profesionālajā karjerā! Lai mūžam gods kalpot Latvijai!