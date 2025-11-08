Policija rosina sākt kriminālvajāšanu pret vīrieti, kurš no cietušajiem izkrāpa 65 000 eiro
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Jūrmalas iecirknis nosūtījis prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai kriminālprocesu pret Ukrainas valstspiederīgo, kurš saistīts ar telefonkrāpšanām.
Izmeklēšanas laikā iegūta informācija, ka viņš visā Latvijā devies pie telefonkrāpnieku maldinātiem cilvēkiem, ņēmis no tiem gan skaidru naudu, kuru nodeva noziedzīgās grupas dalībniekiem, gan cietušo bankas kartes, ko vēlāk nelikumīgi izmantojis. No viņa darbībām cietuši vismaz 18 iedzīvotāji visā Latvijā, lielākoties seniori, no kuriem izkrāpti kopumā 65 000 eiro. Aizdomās turētajam piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums.
Veicot izmeklēšanu vairākos kriminālprocesos par telefonkrāpšanām, Valsts policijas amatpersonas atklāja, ka ar daudzām no šiem pret Latvijas senioriem vērstajiem noziegumiem saistīts viens naudas kurjers jeb “naudas mūlis”. Krimināltiesisko mērķu ātrākai sasniegšanai, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Jūrmalas iecirkņa likumsargi no Valsts policijas struktūrvienībām visā Latvijā pārņēma 18 kriminālprocesus, kuros figurē šis aizdomās turētais, un lietas apvienoja vienā izmeklēšanā.
Krāpnieki bija rīkojušies pēc izplatītas shēmas: zvanīja iedzīvotājiem, uzdodoties par policijas un banku darbiniekiem un melojot, ka sazvanītā iedzīvotāja bankas kontā notiek nelikumīgas darbības, un viņi ir piezvanījuši, lai palīdzētu. Viltvārži teica, ka lai izvairītos no lielām nepatikšanām, kurjeram jānodod nauda un savas bankas kartes.
Pēc tam pie iedzīvotājiem ieradās krāpnieku sūtīts kurjers, kurš no uzticīgajiem iedzīvotājiem paņēmis naudu un bankas kartes, no kurām vēlāk noņēmis naudu. Kurjers pēc šādas shēmas Latvijā darbojies no 2025. gada marta līdz maijam. 25. maijā Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Jūrmalas iecirkņa policisti sadarbībā ar Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes 3. biroja likumsargiem viņu aizturēja. Aizdomās turētais ir 1983. gadā dzimis Ukrainas pilsonis.
Kriminālprocess kvalificēts pēc Krimināllikuma 177. panta 3. daļas, 193. panta 4. daļas un 195. panta 3. daļas – par krāpšanu, ja tā izdarīta lielā apmērā vai ja to izdarījusi organizēta grupa; par sveša finanšu instrumenta vai maksāšanas līdzekļa nelikumīgu izmantošanu, ja to izdarījusi organizēta grupa un par noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu legalizēšanu, ja tas izdarīts liela apmērā vai ja to izdarījusi organizēta grupa.
Iegūstot pietiekamu pierādījumu kopumu, šā gada 30. oktobrī kriminālprocess nosūtīts Pierīgas prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai pret 1983. gadā dzimušo vīrieti.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.
Policijā regulāri vēršas iedzīvotāji, kas nodevuši skaidru naudu vai bankas kartes telefonkrāpnieku sūtītiem naudas kurjeriem vai pat nosūtījuši pa pastu. Policija brīdina, ka nekādā gadījumā nedrīkst uzticēties svešiniekiem, kas telefonsarunas laikā pieprasa sensitīvu informāciju, piekļuves datus internetbankai vai mudina nodot nezināmiem cilvēkiem naudu vai bankas kartes. Atcerieties — policija un bankas nekad neprasa nodot naudu vai bankas kartes svešiniekiem!
Piezvani savējiem, pirms to izdara krāpnieks!