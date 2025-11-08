Rīgas pašvaldības policija ar skumjām sirdī ziņo par ilggadēja kolēģa nāvi
Rīgas pašvaldības policija savā "Facebook" profilā ar skumjām sirdī ziņo, ka pāragri mūžībā devušos kolēģi.
"Mūžībā devies kolēģis Jevgenijs Meļihovs, kurš vairāk kā 15 gadus savas profesionālās dzīves veltījis drošībai un sabiedriskajai kārtībai galvaspilsētā, visus šos gadus nostrādājot Rīgas pašvaldības policijas Centra pārvaldē.
Savā profesionālajā dzīvē Jevgenijs vairākkārt ticis novērtēts ar apbalvojumiem par teicamu un profesionālu darbu, tostarp saņēmis Rīgas domes Pateicību "Labākais darbinieks 2021", vēsta policija.
"Jevgenijs bija kolēģis, uz kuru vienmēr varēja paļauties – ar smaidu sejā, pozitīvu attieksmi un gatavību palīdzēt jebkurā brīdī. Viņa atsaucība, sirsnība un cilvēcīgais atbalsts padarīja darba ikdienu daudz gaišāku un patīkamāku. Jevgenijs vienmēr atbalstīja ar labu vārdu, palīdzīgu roku un patiesu ieinteresētību. Kolektīva atmiņās viņš paliks kā īsts komandas cilvēks ar lielu sirdi," vēsta ieraksts.
"Arī darba gaitās Jevgenijs sevi pierādīja kā darbinieku ar augstu profesionalitāti, atbildīgu attieksmi un iniciatīvu, aktīvi iesaistoties dažādos pasākumos.
Jevgenij, paldies, ka biji kopā ar mums! Tu vienmēr būsi daļa no mūsu kolektīva!" skumjo vēsti noslēdz Rīgas pašvaldības policija.
Arī Jauns.lv izsaka visdziļāko līdzjūtību Jevgenija ģimenei, tuviniekiem un draugiem.