Ķekavas pašvaldība atsakās no idejas būvēt piepūšamo futbola halli ar vieglatlētikas celiņiem
Ķekavas novada domes sēdē atbilstoši Pašvaldību likumā noteiktajai kārtībai tika izskatīts informatīvais ziņojums par kolektīvā iesnieguma “Par piepūšamo futbola halli ar vieglatlētikas celiņiem Ķekavā” virzību. Domes sēdē tika sniegta informācija par šī projekta izmaksu un ieguvumu analīzes rezultātiem un saņemtajām vēstulēm no Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas un biedrības “Latvijas Futbola federācija”.
Izmaksu un ieguvumu analīzes rezultātā ir secināts, ka projekta ieceres īstenošana izmaksātu vismaz 3,2 miljoni eiro, no kuriem pašvaldības finansējums būtu vismaz 2,5 miljoni eiro. Pašvaldībā ir saņemta informācija no Latvijas Futbola federācijas, ka nākamajā gadā federācija nevarēs nodrošināt līdzfinansējumu pilna izmēra halles izveidei. Ņemot vērā minēto, halles izveidē būtu jāiegulda ne mazāk kā 3,2 miljoni eiro no pašvaldības budžeta līdzekļiem, attiecīgi samazinot līdzekļus citu pašvaldības autonomo funkciju izpildei.
Ņemot vērā ieceres īstenošanai nepieciešamo finanšu apjomu, ir izvērtētas iespējas piesaistīt ārējo finansējumu. Secināts, ka finansējumu sporta infrastruktūras izveidei būtu iespējams piesaistīt, ja tās pamatfunkcija būtu mācību procesa nodrošināšana, tomēr piepūšamās futbola halles izmantošana izglītības funkcijas nodrošināšanai ir ierobežota, jo normatīvie akti nosaka, ka izglītības iestāžu sporta zālēs ir jānodrošina gaisa temperatūra 16°C, taču saskaņā ar citu pašvaldību pieredzi piepūšamajā futbola hallē aukstajā sezonā optimāli ir iespējams uzturēt vien 6°C temperatūru. Šāda tipa sporta infrastruktūras izveidei Eiropas Savienības fondu vai Valsts kases aizņēmuma piesaiste nav iespējama un, saskaņā ar publiski pieejamo informāciju, šādiem mērķiem finansējums netiek plānots arī nākotnē.
Izvērtējot izmaksu un ieguvumu analīzes rezultātus un esošo problemātisko situāciju sporta infrastruktūrā Ķekavas vidusskolā un Sporta skolā, tika secināts, ka piepūšamā futbola halle ar vieglatlētikas celiņiem būtiski neuzlabos esošo sporta infrastruktūras trūkumu. Domes sēdē tika pieņemts lēmums pārtraukt kolektīvā iesnieguma “Par piepūšamo futbola halli ar vieglatlētikas celiņiem Ķekavā” ieceres turpmāku virzību, liekot uzsvaru un novirzot resursus Ķekavas vidusskolas sporta manēžas izbūvei pie izglītības iestādes un Ķekavas stadiona izbūvi Brīvības ielā 5, Ķekavā. Izglītības pakalpojuma pieejamības un kvalitātes nodrošināšana ir pašvaldības prioritāte, tādēļ minētie investīciju projekti risinātu vidusskolas sporta infrastruktūras problemātiku un vienlaikus veicinātu Sporta skolas attīstību, un to īstenošanai būtu iespējams piesaistīt finansējumu.