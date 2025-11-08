"Tā man kļuva par mācību!" Jelgavniece zaudēja bonusus pēc tam, kad viņai lūdza padalīties ar lojalitātes karti
Uzticīga un izpalīdzīga sieviete no Jelgavas kļuva par izplatītas krāpšanas upuri: viņa ļāva svešiniekiem veikalā izmantot viņas lojalitātes karti, un tie izmantoja viņas bonusus saviem pirkumiem.
Sociālajos tīklos jelgavniece dalījās ar nepatīkamu stāstu, kas ar viņu notika vienā no "Rimi" veikaliem. Pēc sievietes teiktā, tas notika vakarā, kad viņa veikusi pirkumu pašapkalpošanās kasē.
Tūlīt pēc viņas rindā gaidīja jauns puisis un meitene. Jaunie cilvēki lūdza sievieti izmantot viņas lojalitātes karti pirkumiem — divām sulas pakām, lai saņemtu atlaidi. Izpalīdzīgā sieviete piekrita un, neko nenojaušot, aizgāja.
Vēlāk, iekāpusi automašīnā, viņa beidzot nolēma pārbaudīt savu bonusu lietotni un atklāja, ka visa summa ir pazudusi. Atgriežoties veikalā, sieviete ziņoja par notikušo apsardzei. Videonovērošanas ieraksti atklāja, ka pēc piekļuves iegūšanas viņas kartei jaunie cilvēki nekavējoties veica papildu pirkumus, norēķinoties ar viņas ietaupītajiem līdzekļiem.
Sieviete norāda, ka iepriekš vienmēr bija gatava palīdzēt tiem, kas lūdza izmantot viņas karti, taču pēc šī incidenta viņa to vairs nedarīs.
Autore savu ierakstu noslēdza ar vārdiem: "Šeit nav runa par naudu. Šeit ir runa par to, cik negodīgi ir cilvēki. Tā man kļuva par mācību, un lai tā palīdz citiem izvairīties no līdzīgām situācijām." Daudzi komentētāji norāda, ka arī viņi ir saskārušies ar līdzīgām situācijām, un daudzi kopš tā laika ir zaudējuši uzticību un šaubās par savu vēlmi palīdzēt svešiniekiem.