Purvciemā aizturēts vīrietis - vairākās kratīšanās izņemtas aptuveni 770 000 nelegālu cigarešu
Šā gada oktobra beigās likumsargi veica operatīvās darbības Rīgā, Purvciema mikrorajonā, saistībā ar nelegāliem tabakas izstrādājumiem. Šo darbību rezultātā aizturēts 1969. gadā dzimis vīrietis. Sankcionētu kratīšanu laikā izņemtas 768 200 cigaretes bez Latvijas Republikas akcīzes markām, 940 eiro un automašīna. Par notikušo ir uzsākts kriminālprocess.
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Ziemeļu pārvaldes amatpersonas veikušas virkni operatīvu un procesuālo darbību kompleksu, kuru rezultātā šā gada 27. oktobrī Purvciemā aizturēts 1969. gadā dzimis vīrietis, kurš nodarbojies ar nelegāli ražotu cigarešu pārdošanu.
Likumsargi veica četras kratīšanas, kuru laikā atrastas un izņemtas 768 200 cigaretes bez Latvijas Republikas akcīzes markas, 940 eiro un automašīna. Aizturētais vīrietis jau iepriekš ir nonācis policijas redzeslokā par analoģiska veida darbībām.
Sākotnēji kriminālprocess uzsākts pēc Krimināllikuma 221.6 panta, proti, par nelegāli izgatavotu (ražotu) vai tādu tabakas izstrādājumu, tabakas aizstājējproduktu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču vai to uzpildes tvertņu šķidrumu, kuri nav marķēti ar Latvijas Republikas akcīzes nodokļa markām, izņemot normatīvajos aktos paredzētos gadījumus, vai tādu bezdūmu tabakas izstrādājumu, kuru laišana tirgū ir aizliegta, realizāciju nelielā apmērā, ja tā izdarīta mantkārīgā nolūkā. Par šādu noziegumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu.
Papildus kriminālprocess kvalificēts pēc 221. panta trešās daļas, proti, par tabakas izstrādājumu, tabakas aizstājējproduktu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču vai to uzpildes tvertņu šķidrumu nelikumīgu izgatavošanu (ražošanu), uzglabāšanu, pārvietošanu vai realizāciju, ja tā izdarīta lielā apmērā. Par šādu noziegumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.