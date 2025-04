"Tā ir ņirgāšanās!" Jēkabpils aizsargdambja būvnieki šokēti par KNAB apsūdzībām

Skaidri zināms, ka viens no aizturētajiem bija priekšsēdētājs Raivis Ragainis, kurš atbrīvots. Par to viņš paziņoja sava “Facebook” konta ierakstā. 360TV Ziņām ar viņu sazināties neizdevās, jo viņa telefons ir izslēgts. Ragainis gan raksta, ka bez nekādiem liegumiem no KNAB puses drīkst atgriezties pie domes priekšsēdētāja pienākumu pildīšanas.