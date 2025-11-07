Jelgavas pilī sveikti “Lielā loma 2025” laureāti
FOTO: apbalvoti Gada balvas zivsaimniecībā “Lielais loms 2025” laureāti
Piektdien, 7. novembrī, apbalvošanas ceremonijā Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes aulā, Jelgavas pilī, pasludināti Zemkopības ministrijas Gada balvas zivsaimniecībā “Lielais loms 2025” laureāti – zivsaimniecības nozares labākie uzņēmēji un darbinieki. Gada balva zivsaimniecībā “Lielais loms” 2025. gadā tika pasniegta jau 11. reizi.
Laureātus apbalvošanas ceremonijā sveica zemkopības ministrs Armands Krauze un Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa.
Gada balvas “Lielais loms 2025” pretendentus komisija vērtēja sešās nominācijās – “Gada izaugsme zivsaimniecībā”, “Inovācija zivsaimniecībā”, “Labākais vietējā zvejā”, “Ieguldījums zivsaimniecības un ūdeņu apsaimniekošanas popularizēšanā”, “Jauns un daudzsološs nozarē” un “Par mūža ieguldījumu zivsaimniecībā”. Laureāti saņēma balvu “Lielais loms 2025”, Zemkopības ministrijas diplomu un naudas balvu.
Konkursa “Lielais loms 2025” laureāti:
nominācijā “Gada izaugsme zivsaimniecībā” – SIA “Banga LTD”;
nominācijā “Inovācija zivsaimniecībā” – SIA “Karavela”;
nominācijā “Labākais vietējā zvejā” – SIA “Forele AN”;
nominācijā “Ieguldījums zivsaimniecības un ūdeņu apsaimniekošanas popularizēšanā” – biedrība “Usmas Krasts”;
nominācijā “Jauns un daudzsološs nozarē” – Oskars Dančauskis;
nominācijā “Par mūža ieguldījumu zivsaimniecībā” – Aleksandrs Rozenšteins.
Zemkopības ministrijas Gada balva zivsaimniecībā “Lielais loms” ir augstākā atzinība par nozīmīgiem sasniegumiem un ieguldījumu zivsaimniecības attīstībā.