Prestižus apbalvojumus saņemušais Latvijas Radio koris ar vairākiem koncertiem svin 85. jubileju
Novembris ir valsts svētku, kā arī Latvijas Radio kora dzimšanas mēnesis. Šomēnes koris, kas sasniedzis slavas virsotnes pasaulē, ar vairākiem koncertiem svinēs 85. jubileju.
Latvijas Radio koris ir radies globālo laikmetu un ideoloģiju sadursmju laikā. 1940. gada 1. novembrī koris diriģenta Teodora Kalniņa vadībā pie Radiofona mikrofoniem dziedāja savu pirmo pilnvērtīgo programmu, kas sastāvēja no Latviešu tautasdziesmu apdarēm. Šodien koris sastāv no 24 profesionāliem mūziķiem. Sasniedzis slavas virsotnes pasaulē, tas kļuvis par spilgtu mūsdienu Latvijas kultūras simbolu. Latvijas Radio koris ir vairāku Latvijas Lielās mūzikas balvu laureāts, vienīgais mūzikas kolektīvs Latvijā, kas saņēmis prestižās “Grammy”, “Gramophone” un “ICMA” balvas.
Savu jubilejas mēnesi Latvijas Radio koris ieskandēs 6. novembrī Rīgā un 8. novembrī Rēzeknes koncertzālē “GORS”, koncertos “Arvo Perts. Jubilejas koncerts” pirmatskaņojot Latvijā apjomīgāko pasaulslavenā igauņu komponista Arvo Perta vokālo darbu “Kanon pokajanen”. Darbs rakstīts senajā baznīcslāvu valodā, aicina uz grēku nožēlu. Arvo Perta mūzika apvieno dziļu askētisku skaistumu ar garīgu spēku un meditatīvu klusumu. Grēku nožēlas tēma šajā skaņdarbā nav tikai reliģiska vai vēsturiska. Tā kļūst par eksistenciālu nepieciešamību - par iespēju atzīt cilvēcību pašā dziļākajā nozīmē, piedzīvot un meklēt piedošanu mūsdienu pasaulē. Šī mūzika ir ne vien lūgšana, bet arī aicinājums – dzirdēt vienam otru, sevi un pasauli ap mums.
Valsts svētku nedēļā Sigvarda Kļavas vadībā 15. novembrī Latvijas Radio koris ar Mārtiņa Brauna mūzikas programmu “Saule. Pērkons. Latvija” uzstāsies Smiltenes Kultūras centrā. Koncerta programmu savulaik sadarbībā ar Latvijas Radio kori un Sigvardu Kļavu sastādījis pats Mārtiņš Brauns, tā ir kā apliecinājums dzīvei, tēvzemei un gara spēkam - ar elektrizējošu enerģiju un Mārtiņa Brauna mūzikai tik raksturīgo romantisma, dramatisma un poproka devu.
22. novembrī koris viesosies Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē ar koncertuzvedumu “Stabules sapnis”. Uzvedumā stāstnieka lomā iejutīsies aktieris Mārtiņš Vilsons. Koncertuzveduma centrā - latviešu klasiķis Emīls Dārziņš, kuram šogad apritētu 150 gadu, viņa skaistākās solo un kora dziesmas, caur kurām tiek līdzībās atklāts komponista mūžs, personība, mīlestība pret savu dzimteni Latviju. Stāsta pamatā Hermaņa Heses pasaka “Stabules sapnis”, kā arī latviešu dzejnieku dzeja.
Savas 85. jubilejas mēnesi Latvijas Radio koris noslēgs Mūzikas namā “Daile” – vienīgajā koncertuzveduma “Vecais Tīss. Vilkatis” izrādē, 29. novembrī. Koncertuzvedums veidots pēc patiesu notikumu motīviem, par pamatu ņemot kādu vairāk kā 300 gadu senu Cēsu apriņķa tiesas prāvas tekstu. Tīss no Kniediņiem bijis vietējiem pazīstams kā dziednieks un mistiķis, pats sevi viņš sauc par “Dieva suni” un atklāj savu uzdevumu – nodrošināt balansu starp smalko un fizisko pasauli. Uzveduma idejas autors – Kaspars Putniņš, režija – Jaunā Rīgas teātra aktrise un režisore Inga Ungure (Tropa), balss – Guna Zariņa, Friča Kalveļa dzīvā videomāksla līdzās elektronikas partitūrai un Matīsa Čudara ģitārai. Koncertuzvedumā skanēs komponistu Matīsa Čudara un Mārtiņa Viļuma oriģināldarbi, kā arī latviešu tautasdziesmas.