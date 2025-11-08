Dārgs sapnis, kura piepildījums ir tā vērts! Saruna ar Kārli, kurš 18 mēnešu laikā kļuva par pilotu
Lai Kārlis Murāns kļūtu par pilotu, viņam bija jāmācās 18 mēneši un jāmaksā 69 000 eiro. Kad Kārlis uzsāka mācības “airBaltic” Pilotu akadēmijā, viņam bija 20 gadu un tādas naudas nebija. Kā atzīst Kārlis: “Grūtākais bija saņemties un aizņemties no ģimenes naudu.”
Kur dabūt tūkstošus eiro?
Kārlis prasīja visai ģimenei – vecvecākiem, tēvam Ģirtam, kas var iedot naudu pirmajai iemaksai bankai. “Aizņēmos naudu no visiem, no kā vien varēju. Man vajadzēja lielu drosmi, lai to izdarītu. Ir jābūt pārliecībai sevī, ka tiksi tam cauri un nepievilsi ģimeni,” atceras Kārlis.
Tieši sieva Laura bija tā, kas viņu mudināja. Viņa teica: “Ja ģimene tev ir gatava dot, tad tu to vari, tu spēsi.” Pateicoties sievas vārdiem un ģimenei, Kārlis pieņēma šo dāsnumu, un viņi palīdzēja viņam nonākt tur, kur tagad atrodas – pilots ar pieredzi, kas vada dzelzs putnu.
Ceļš līdz kapteinim
Kārlis ir “airBaltic” pilots un ir nolidojis kopā 2500 stundu. “Tie ir apmēram 750 lidojumu. Tas viss tiek skaitīts. Pēc tā tiek balstīta tava pieredze,” atklāj pilots.
Kārlis tiecas pēc kapteiņa statusa, un viņam pietrūkst vēl tikai 500 stundu. Kad sasniedz 3000 stundas, ar to viss nebeidzas, jo “vēl ir speciāli kapteiņa kursi, kur arī kompānija pateiks, vai tu būsi vai nebūsi kapteinis. Tā ir liela atbildība. Tevi vēl māca, lai kļūtu no pilota par kapteini”.
Lidoja pāri vulkānam
Visaizraujošākais gaisā ir brīdis, kad Kārlis caur kabīnes logu redz, kā blakus lido cita lidmašīna. “Citas lidmašīnas, kas lido garām – tas vienmēr ir stilīgs skats,” atklāj Kārlis. Gaisā lielākoties ir vienmuļi, tikai šad tad var redzēt skaistus mākoņus un vētras, taču Kārlim visinteresantāk ir nevis gaisā, bet gan uz zemes.
Nesen jūlijā Kārlis Islandē lidoja pāri vulkāna izvirdumam. “Var redzēt, kā magma nāk ārā – skats ir ļoti iespaidīgs. Vulkānu dūmu mākonim ir bīstami lidot cauri, jo tur iekšā ir pelni, kas kā ar smilšpapīru tīra lidmašīnu, tas var ļoti negatīvi ietekmēt redzamību, vējstiklu, pašu lidmašīnu un dzinēju. Veiksmīgā kārtā tas mākonis gāja projām. Nebija faktoru, kas radītu draudīgu situāciju.”
Nolaisties ar lidmašīnu gludi ir jāprot
Tieši nosēdināt lidmašīnu Kārlim patīk visvairāk. “Gaisā tu sēdi, vaktē lidmašīnu, uzraugi situāciju konstanti, kas ir salīdzinoši garlaicīgi. Bet nosēsties ir kas cits. Ir tas zelta standarts, kad tu dodies lejā bez jaudas, tu paņem to pareizo leņķi. Ir jāveic daudz matemātisku aprēķinu, kad būs pareizākais brīdis iet lejā, un tad, ja vējš pamainās, atkal sākas jauna rēķināšana. Papildus izliekam ārā spoileri no lidmašīnas, lai var vēl labāk pielāgoties. Nesanāk, spiežu gāzi, un visu laiku ir jāpielāgojas, lai nosēšanās ir droša un patīkama,” saka Kārlis.
Kārļa sapnis
Kārļa sapnis ir izlidot ar Otrā pasaules kara lidmašīnu “Spitfire”. “Tā no ārpuses ir tik stilīga. Pēc nostāstiem tik viegli, interesanti lidojama, ko es ļoti gribētu savā dzīvē izmēģināt,” atklāj pilots. Un ir vēl viena lidmašīna, ar ko Kārlis vēlas izlidot un kas būtu reālāk – “Piper Super Cub”.
“Mani kolēģi rādīja, kā ar šo lidmašīnu nosēžas kalna galā Āfrikas vidū, pat neizmantojot īsti skrejceļus. Tik viegla, bet tik jaudīga.”
Par pilotu var kļūt ikviens
Ikviens cilvēks var kļūt par pilotu, ja veselība ļauj. “Vienīgi medicīniskas kaites var atturēt no šīs karjeras. Bet, ja esi spējīgs iziet medicīnisko pārbaudi, kas mums ir reizi gadā, sasniedzot konkrētu vecumu – biežāk nekā reizi gadā, tad es neredzu problēmu, lai ikviens nevarētu saņemt pilota licenci un pats baudīt lidošanas sapni,” atklāj Kārlis.
Kārlis uzskata, ka iet cauri pilotu akadēmijai, atlases kārtai, licencēm, visām pārējām lietām un iztērēt 69 000 eiro, lai kļūtu par pilotu, ir vērts. “Tas ir tā vērts. Man personīgi noteikti. Es zināju, ka šo vēlos. Man patīk lidot. Man tas arī padodas. Mācību procesā arī laidīs pirmajā solo lidojumā, kur vienam pašam ir jānosēdina lidmašīna trīs reizes. Ir cilvēki, kas domā, ka tas ir stilīgi, bet brīdī, kad nonāc šādā situācijā, saproti, ka ir bailīgi,” stāsta Kārlis.
Iespēja tēvam parādīt, kā dēls lido
Kārļa ģimene lepojas, ka viņš kļuvis par pilotu un tagad jau gatavojas kļūt par kapteini. “Ģimenei ir lepnums. Var palielīties citiem, ka ģimenē ir pilots. Visi vienmēr priecīgi, ka es aizsūtu kādam bildi. Jā, tagad esmu kalnā uzkāpis Grankanārijā,” atzīmē pilots.
Laura vasarā bieži dzīvoja pie Kārļa Liepājā, kur Kārlis stāstīja un stāstīja, ka lido, bet tā arī nekad nav sanācis to parādīt. Kad “airBaltic” Pilotu akadēmijā bija ģimenes diena, Kārlis varēja no savas ģimenes izvēlēties divus cilvēkus, kurus paņemt līdzi lidojumā. “Paņēmu līdzi tēvu un sievu. Lidojām ar lidmašīnu “Diamond DA40” apkārt Liepājai. Sieva priecājās par šo iespēju. Un tad tēvs beidzot redzēja, par ko devis naudu, citādi visu laiku tikai par to runāju. Redzēja, cik mierīgi visu vadu. Tēvs saprata, ka beigu beigās lidošana nav nekas briesmīgs, ka tas ir ārkārtīgi kontrolēti un cik labi ir apmācīti piloti.” Kad viņi nolaidās uz zemes, visi trīs izkāpa no lidmašīnas, smaidīja un uzņēma kopīgu bildi pie balta dzelzs putna.