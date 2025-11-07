VIDEO, FOTO: Ventspils Augstskolas elektronikas inženierijas studentu izstrādātā zonde uznes kombučas bundžiņu 30km augstumā
Ventspils Augstskolas elektronikas inženierijas studenti izstrādāja zondi, kura nogādāja “Rudy’s Kombucha” bundžiņu kosmosā, sasniedzot iespaidīgu 28 690 metru jeb teju 30 kilometru augstumu virs Zemes. Cenšoties atrast zondi, studenti saskarās ar lieliem GPS signāla traucējumiem Kurzemē, tādēļ aicināja palīgā radioamatierus un kopīgiem spēkiem zonde tika atrasta Dobeles pusē.
Kosmosa misijas zonde bija aprīkota ar GoPro kameru, kas fiksējusi gan tās pacelšanās brīdi, gan gleznaino lidojumu. Pēc zondes balona kontrolētās eksplozijas, teju 30 kilometru augstumā atvērās izpletnis, kas skārdeni veiksmīgi nogādāja atpakaļ uz zemes. Zonde startēja no Ventspils lidlauka un, nolidojusi aptuveni 140 kilometrus, nolaidās Dobeles pusē.
Ventspils Augstskolas studiju programmas Elektronikas inženierija direktors Jānis Šate stāsta: „Uzņēmums zināja, ka mūsu studenti izstrādā zondes, un tam bija ideja dzērienu pielikt klāt un palaist kosmosā. Pareizāk gan būtu teikt, ka tā palaista stratosfērā. Augustā to pārrunājām, un dažu mēnešu laikā elektronikas inženierijas studenti zondi izveidoja. 3. kursā tas ir grupas projekts. Jauki, ka tam ir papildu pienesums. Lai zondi palaistu, vissarežģītāk ir izveidot elektronisko sistēmu, ko pieliek pie izpletņa un hēlija balona. Tas paceļas aptuveni 30 kilometru augstumā, tur spiediens samazinās, balons pārsprāgst, un zonde piezemējas. Palaist viegli, bet sarežģīti ir zondi izsekot un pēc tam atrast. Jābūt GPS navigācijai, un visu laiku no tās jāsaņem signāls, kur zonde atrodas. Studentu uzdevums ir izveidot tādu elektronikas sistēmu, kas darbojas arī stratosfērā –40 grādu aukstumā.
Ar Civilās aviācijas aģentūru saskaņojām laiku, jo tiek traucēta gaisa satiksme, vienojāmies arī ar Ventspils lidostu. Zondi beigās atradām Dobeles pusē, tomēr neplānoti sarežģījumi bija – ņemot vērā situāciju pasaulē, no Kēnigsbergas jeb Kaļiņingradas (Krievijā) GPS sakari regulāri tiek traucēti. Arī šoreiz trāpījām tādā dienā, kad Kurzemē un Baltijas jūrā traucējumi bija īpaši. Tas nozīmē, ka tad, kad zonde pacēlās augstāk par desmit kilometriem, mums rādīja, ka tā atrodas ne vairs virs Kuldīgas, bet Kaļiņingradā. No turienes tika sūtīti tādi signāli, kas GPS satelītu signālus vilto, lai tos objektus, kas pārvietojas, maldinātu.”
Tā kā sekošana GPS signālam bija apgrūtināta, augstskolas studenti nodeva informāciju radioamatieriem, kuri aktīvi iesaistījās un palīdzēja zondes meklēšanā. Zonde tika atrasta Dobeles novada “Medņu” mājās, kuru saimnieks Juris sākotnēji bija pārsteigts par nepazīstamu cilvēku ierašanos, bet, kad radioamatieri paskaidroja, kādēļ ieradušies, saimnieks ar lielu prieku palīdzēja un kopīgiem spēkiem visi atrada zondi.
Kad zonde tika atrasta, radioamatieri Andrejs Puķītis YL3LP (izsaukuma signāls) un Kārlis Goba YL3JG nodeva to atpakaļ Ventspils Augstskolas studentiem.
Tiek izteikta pateicība Latvijas dabīgā dzēriena zīmolam “Rudy’s Kombucha” par sadarbību, Civilās aviācijas un Ventspils lidostas darbiniekiem, kā arī uzņēmumam SIA “Linde Gas”.