Iedzīvotāji brīdina par uzņēmumu, kas agresīvi piedāvā uztura bagātinātājus pa telefonu - vairāki jau iekrituši krāpnieku nagos
Portālu Jauns.lv ir informējuši vairāki iedzīvotāji ar sūdzībām par uzņēmuma DirectMarketing OU zvanītājiem, kas piedāvā uztura bagātinātājus un citus produktus. Lasītāji vēlas brīdināt citus, īpaši vecākus cilvēkus, neuzķerties uz šiem pārliecinošajiem zvaniem, un dalās savā pieredzē, lai palīdzētu citiem izvairīties no krāpšanas.
Viens no gadījumiem saistīts ar 87 gadus vecu sievieti, kurai 26. septembrī piezvanījuši uztura bagātinātāju izplatītāji. Tā kā kundzi regulāri apkalpo aprūpes centrs un tā darbinieki mēdz zvanīt no dažādiem numuriem, viņa sākotnēji domājusi, ka zvans nāk no aprūpes centra. Zvanītāja, runājot ļoti pārliecinoši, stāstījusi par dažādiem uztura bagātinātājiem, neļaujot sievietei izteikties, un beigās palūgusi viņas adresi, lai it kā nosūtītu produktus.
Pēc dažām dienām pastkastītē nonācis paziņojums par sūtījumu, uz kura nebija norādīts ne sūtītājs, ne atpakaļadrese, tikai QR kods. Kad pensionāre, apjaušot situāciju, atteikusies maksāt un ar meitas palīdzību nobloķējusi numuru, uzņēmuma pārstāvji sākuši zvanīt no citiem numuriem un sūtīt īsziņas ar rēķiniem, turpinot viņu traucēt.
Otrs gadījums skar jaunu sievieti, kurai uzņēmums vispirms zvanīja, it kā veicot aptauju par veselības stāvokli. Pēc pirmā zvana sekoja otrs – atkal ar aptauju, pēc kuras zvanītāja piedāvāja "piemeklēt atbilstošākos vitamīnus”. Zvanītāja bijusi ļoti profesionāla un uzstājīga, pat nedeva sievietei iespēju pateikt, ka nevēlas nekādus produktus, vienlaikus uzsverot, ka šobrīd ir īpaša akcija.
Pēc dažām dienām pastkastītē pienāca paciņa ar vitamīniem un rēķins 45 eiro vērtībā. Sieviete atteicās maksāt, jo neuzticas nezināmiem produktiem, turklāt internetā bija daudz sūdzību par šo uzņēmumu. Kad uzņēmuma pārstāve vairākkārt zvanīja, prasot, kad tiks veikta apmaksa, sieviete norādīja, ka sūtījumu atgriezīs. Tikai pēc tam, kad viņa brīdināja par vēršanos Valsts policijā un Patērētāju tiesību aizsardzības centrā (PTAC), uzņēmuma pārstāve piekrita, ka paciņu var sūtīt atpakaļ pa pastu.
Arī internetā šogad par šo uzņēmumu atrodams daudz līdzīgu sūdzību. Cilvēki brīdina par maldinošām darbībām un agresīvu pārdošanas taktiku. Dažās no tām lasāms:
“Lūdzu, uzmanieties no šī uzņēmuma, kas sevi dēvē arī par Bella Lab. Zvana pārsvarā senioriem, apkrāpj un liek maksāt par uztura bagātinātājiem. Nav zināms, kā iegūst cilvēku telefona numurus un citus datus. Omei atsūtīja rēķinu 50 eiro par kaut kādu vienu vitamīnu paciņu. Jāapmaksā 15 dienu laikā vai arī pašam par savu naudu jāsūta atpakaļ. Krāpnieki!”
“2024. gada decembrī saņēmu 2 zvanus ar 1 nedēļas starpību. Jau pēc pirmā zvana pateicu, ka produkti mani neinteresē, bet neskatoties uz to, viņi turpināja zvanīt un piedāvāt produktus. Pēc nedēļas zvanīja cita sieviete un atkal to pašu. Neskatoties, ka teicu, ka pirms nedēļas runāju ar viņas kolēģi...”
“Dažus mēnešus atpakaļ man zvanīja no šī DirectMarketing OÜ uzņēmuma sieviete un piedāvāja iegādāties piemiņas monētas „par dažiem eiro”. Beigās saņēmu rēķinu par monētu, kuru nemaz nebiju saņēmusi.”
“Zvanīja, piedāvāja vitamīnus. Kad pieminēju, ka plānoju grūtniecību un neesmu pārliecināta, vai tos drīkstu lietot, sieviete teica: ‘Tas ir dabīgs, tur nekas slikts nevar būt.’ Tā ir ļoti bīstama attieksme – neprofesionāla un potenciāli kaitīga.”
Līdzīgas sūdzības turpina parādīties arī šobrīd, un daudzas no tām publicētas šogad, liecinot, ka uzņēmuma aktivitātes joprojām turpinās.
Jauns.lv ir vērsies Patērētāju tiesību aizsardzības centrā ar jautājumiem par konkrēto uzņēmumu, tā darbības likumību un iedzīvotāju aizsardzības iespējām. Konkrēta atbilde šobrīd vēl nav saņemta.
Padomi iedzīvotājiem:
-
Nekad nesniegt personīgo informāciju svešiem zvanītājiem.
-
Ja tiek saņemts nezināms sūtījums vai rēķins, nekavējoties sazināties ar ģimeni vai policiju.
-
Bloķēt aizdomīgus zvanītāju numurus un ziņot par šādiem gadījumiem PTAC.