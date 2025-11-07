Nākamnedēļ pasniegs Rīgas gada balvu izglītībā
Pirmdien, 10. novembrī, plkst. 15.00 Kultūras pilī “Ziemeļblāzma” notiks Rīgas gada balvas izglītībā pasniegšanas ceremonija. Pasākumā apbalvos pašvaldības izcilākos izglītības darbiniekus par godprātīgu un profesionālu pedagoģisko darbu.
Svinīgajā ceremonijā piedalīsies Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Vilnis Ķirsis, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētaja Laima Geikina un Rīgas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta direktora p.i. Ivars Balamovskis.
Rīgas gada balva izglītībā tiks pasniegta Rīgas pašvaldības skolu un bērnudārzu darbiniekiem. Rīgas pašvaldības skolu pedagogiem septiņās nominācijās tiks pasniegta balva “Zelta pildspalva”, kā arī Veicināšanas balvas, lai izteiktu atzinību par profesionālu, radošu un inovatīvu darbu, kas tiek ieguldīts skolēnu izglītošanā un audzināšanā.
Laureāti saņems balvu "Zelta pildspalva", kā arī tiks pasniegtas Veicināšanas balvas, goda rakstu un kā arī Rīgas pašvaldības piešķirto naudas balvu.
Balvas tiks pasniegtas vairākās nominācijās:
- par mūža ieguldījumu;
- par veiksmīgāko pedagoga debiju;
- par radošumu un inovācijām izglītības procesā;
- par ieguldījumu un sasniegumiem darbā ar talantīgajiem skolēniem;
- par ieguldījumu un sasniegumiem atbalsta pasākumu nodrošināšanā skolēniem;
- par ieguldījumu un sasniegumiem darbā ar bērniem ar speciālām vajadzībām;
- par mūsdienīgu izglītības darba vadību un organizāciju.
Balvu “Zelta pildspalva” šogad pasniedz 30. reizi un to jau ir saņēmuši 423 Rīgas pašvaldības pedagogi. Šī balva ir kļuvusi par vienu no prestižākajām un nozīmīgākajām atzinībām Rīgas pašvaldības pedagogiem, novērtējot viņu profesionalitāti un radošumu.
Balvas labākajiem bērnudārzu darbiniekiem ik gadu tiek pasniegtas, lai sekmētu sistēmisku Rīgas pirmsskolu darbinieku ieguldījuma izvērtēšanu, lai motivētu darbiniekus darba kvalitātes paaugstināšanai, kā arī lai izteiktu atzinību par sasniegumiem un ieguldījumu pirmsskolas izglītībā un tās attīstībā Rīgā.
Laureāti saņems “Baltu rotu“ mākslinieku Initas Straupes un Vitauta Straupes darinātās sudraba piespraudes ar saules simbolu, goda rakstu, un grāmatu par pirmsskolu vēsturi “Latvju bērnudārzu māte – Marta Rinka”, kā arī Rīgas pašvaldības piešķirto naudas balvas.
Balvas tiks pasniegtas divās nominācijās:
- par ieguldījumu pirmskolā;
- par ilggadēju darbu profesijā.
Pasākumā laureātus ar muzikālu apsveikumu sveiks Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas Zēnu koris (diriģents Romāns Vanags) un Zigfrīds Muktupāvels. Pasākuma tiešraide būs skatāma Rīgas domes Youtube kanālā.