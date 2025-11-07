Kristaps Kokins iecelts par Saldus medicīnas centra valdes priekšsēdētāju
Par Saldus medicīnas centra valdes priekšsēdētāju no 3. novembra iecelts Kristaps Kokins (NA), informēja Saldus novada pašvaldība.
Kā liecina informācija, kuru Kokins sniedzis Centrālajai vēlēšanu komisijai, šogad kandidējot pašvaldību vēlēšanās Saldū, viņš Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledžā ieguvis ārsta palīga specialitāti, savukārt Biznesa augstskolā "Turība" iegūta izglītība mārketinga un tirdzniecības vadībā un veselības un aprūpes iestāžu vadībā.
Kokins darba pieredzi ieguvis SIA "Centrālā laboratorija", AS "Kalceks", AS "Olainfarm". Viņš ir Latvijas Volejbola federācijas konsultants medicīnas un pludmales volejbola jautājumos.
Par izvēli pieteikties konkursam uz "Saldus medicīnas centra" valdes priekšsēdētāja amatu Kokins pašvaldībai sacījis, ka viņš pārzina medicīnas situāciju Saldus novadā un Latvijā, zina, cik sarežģīti lauku iedzīvotājiem saņemt kvalitatīvus medicīniskos pakalpojumus, un saskata iespēju šo situāciju Saldus novadā uzlabot.
Kokins Saldus medicīnas centra valdes priekšsēdētāja amatā stājies ar iestrādnēm, kā paplašināt ambulatoros pakalpojumus ar jauniem speciālistiem, apgalvo pašvaldība.
Kokins šovasar notikušajās pašvaldību vēlēšanās kandidēja uz domes deputāta amatu no "Nacionālās apvienības" saraksta, taču netika ievēlēts.
Kā vēstīts, Saldus medicīnas centra valdes priekšsēdētāja amats kļuva vakants pēc tam, kad tā iepriekšējā vadītāja Nellija Kleinberga tika izraudzīta par pašvaldības izpilddirektori.
Kā liecina "Firmas.lv" informācija, "Saldus medicīnas centra" apgrozījums pērn sasniedza 2,67 miljonus eiro, peļņa - 51 535 eiro. Uzņēmums izveidots 1994. gadā, tā pamatkapitāls ir 962 305 eiro. Uzņēmuma kapitāldaļu īpašniece ir Saldus novada pašvaldība.