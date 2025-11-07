Mūžībā devusies deju pedagoģe Aloida Andžāne
Mūžībā devusies Aloida Andžāne - ilggadēja Krāslavas kultūras nama darbiniece, deju pedagoģe, Dziesmu un deju svētku dalībniece. Viņas vadītie kolektīvi ar lepnumu ir pārstāvējuši Krāslavas novadu gan pašmāju, gan valsts, gan arī starptautiskos pasākumos.
Aloida Andžāne (11.12.1945. - 06.11.2025.) bija ne vien Krāslavas novada kultūras dvēsele, bet arī arī patiesi sirsnīgs cilvēks, kas savu dzīvi un darbu veltījusi tautas dejai un latviskas kultūras saglabāšanai, vadot visdažādākā vecuma kolektīvus un spējot saprasties ar visiem tā dalībniekiem, vēstī viņas bijušie kolēģi.
Aloida ar savu neatlaidību, enerģiju un mīlestību pret deju ir iedvesmojusi daudzas dejotāju paaudzes. Viņas vadītie kolektīvi ar lepnumu ir pārstāvējuši Krāslavas novadu gan pašmāju, gan valsts, gan arī starptautiskos pasākumos, nesot līdzi viņas ieguldītā darba augļus un sirds siltumu. Aloida bija cilvēks, kas prata dejā saskatīt vairāk nekā tikai kustību. Viņai drīzāk tā bija kā pašas, tā arī visas tautas dzīvesprieka un garīgā spēka izpausme.
Aloidas Andžānes ieguldījums Krāslavas kultūras dzīvē, sirsnība un mīlestība pret cilvēkiem netiks aizmirsta: tā gaišā piemiņa vienmēr dzīvos viņas kolēģu, audzēkņu un skatītāju sirdīs.
Krāslavas kultūras nama kolektīvs izsaka visdziļāko līdzjūtību Aloidas tuviniekiem, draugiem un visiem, kuri viņu pazina un mīlēja.