Pasaules vokālās mūzikas zvaigznes VOCES8 uzstāsies Rīgā
2025. gada 12. novembrī Mazajā Ģildē ar vienīgo koncertu Latvijā uzstāsies britu vokālais ansamblis VOCES8 – viens no pasaulē atzītākajiem un slavenākajiem a cappella kolektīviem. Koncerts notiks ansambļa 20 gadu jubilejas turnejas ietvaros un būs daļa no Rīgas A Cappella festivāla programmas.
Jubilejas programmā “Twenty!” skanēs gan renesanses meistardarbi un klasikas pērles, gan laikmetīgas kompozīcijas un popmūzikas aranžējumi, kas grupai devuši miljoniem klausītāju visā pasaulē. Vakars solās būt emocionāls ceļojums cauri divām desmitgadēm – no ansambļa pirmsākumiem līdz sadarbībām ar mūsdienu superzvaigznēm.
“Šis būs mūsu mīļāko skaņdarbu koncerts – dziesmas, ar kurām esam auguši kopā ar savu publiku. Ļoti gaidām tikšanos Rīgā!” saka ansambļa dalībnieki.
VOCES8 ir Grammy balvai nominēts vokālais ansamblis, kas koncertē prestižākajās pasaules zālēs – Londonas “Royal Albert Hall”, Ņujorkas “Carnegie Hall”, Berlīnes Filharmonijā u.c. Ansamblis sadarbojas ar tādiem izciliem māksliniekiem kā Pols Saimons (Paul Simon), Džeikobs Koljērs (Jacob Collier), Olavurs Arnalds (Olafur Arnalds), Ēriks Vitakers (Eric Whitacre), Karaliskais filharmonijas orķestris (Royal Philarmonic Orchestra) un daudziem citiem.
Kritiķi viņus dēvē par “mūsdienu vokālās mūzikas dārgakmeni” un “izcilāko a cappella ansambli pasaulē”:
“VOCES8 skanējums ir valdzinošs, ansambļa saskaņa – nevainojama,” raksta BBC Music Magazine.
VOCES8 20 gadu jubilejas koncerts Rīgā būs vienreizēja iespēja piedzīvot pasaules vokālās mūzikas zvaigznes klātienē. Koncerts būs daļa no Rīgas A Cappella festivāla programmas un solās kļūt par vienu no tā spilgtākajiem notikumiem.
Rīgas A Cappella festivāls norisināsies no 8. līdz 15. novembrim un piedāvās plašu notikumu programmu. Festivāla viesi būs Latvijas vokālā grupa “Latvian Voices”, jauniešu koris “Kamēr...” un citi mākslinieki. Vairāk informācijas.