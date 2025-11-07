Satiksmes ministrija atceļ ATD lēmumu atteikt kompensāciju “Lux Express Latvia”
Satiksmes ministrija ir atcēlusi Autotransporta direkcijas (ATD) 2025. gada 18. jūnija lēmumu, ar kuru tika atteikts kompensēt SIA “Lux Express Latvia” zaudējumus par pasažieru ar valsts noteiktajiem braukšanas maksas atvieglojumiem pārvadāšanu komerciālajos maršrutos. Tādējādi izvairoties no starptautiskas tiesvedības.
Ilgstoša kavēšanās ar likumiskā risinājuma par atteikumu kompensēt zaudējumus, kas radušies, pārvadājot pasažierus ar valsts noteiktajiem atvieglojumiem, rašanu radīja risku tiesvedībai starp “Lux Express” un Latvijas valsti. Šādā gadījumā valstij draudēja gan finansiāli zaudējumi, gan reputācijas kaitējums, jo Eiropas Savienības Tiesa līdzīgā lietā Igaunijā jau bija lēmusi par labu komercpārvadātājam. “Lux Express”, ciešā sadarbībā ar Satiksmes ministriju, ir bijis virzītājspēks kompromisa panākšanā un risinājuma ieviešanā, kas ļāva novērst tiesvedību un pavēra ceļu taisnīga kompensācijas modeļa izveidei Latvijā.
“Šobrīd šķēršļi ir novērsti, vairs nepastāv neviens no iepriekš publiski minētajiem likumiskajiem ierobežojumiem, kas kavēja Autotransporta direkcijas lēmumu par kompensāciju izmaksu komercpārvadātājiem, tostarp arī par jau notikušiem braucieniem pēdējā gada laikā. Šis lēmums apstiprina, ka iepriekšējais ATD atteikums nav bijis tiesisks un pamatots, kā arī iezīmē svarīgu pagriezienu pasažieru pārvadājumu nozarē ceļā uz taisnīgu un ilgtspējīgu kompensāciju sistēmu. Tāpēc mēs sagaidām nekavējošu ATD rīcību un kompensāciju izmaksu,“ saka Aldis Ķibēns, SIA “Lux Express Latvia” valdes loceklis.
Satiksmes ministrija ir uzdevusi Autotransporta direkcijai izvērtēt “Lux Express Latvia” iesniegto zaudējumu aprēķinu, tostarp arī pieprasīto kompensāciju par 2025. gadu, un pieņemt pamatotu lēmumu atbilstoši likumā noteiktajai kārtībai. Kopš iekšzemes komercreisu uzsākšanas Latvijā pērn SIA “Lux Express Latvia” ir pārvadājis vairāk nekā 87 tūkstošus pasažieru ar valsts piešķirtajiem braukšanas maksas atvieglojumiem, no kuriem vairāk nekā 80 % ir daudzbērnu ģimenes un studenti (3+ kartes īpašnieki), zaudējot aptuveni 20 % no ienākumiem. Vakar uzņēmums iesniedzis pieprasījumu ATD, uzņēmuma zaudējumiem, kas saistīti ar šiem pārvadājumiem, sasniedz jau 753 000 eiro.
Nākamais solis kompensāciju sistēmas sakārtošanā ir kvalitatīvu braukšanas maksas atvieglojumu kompensēšanas aprēķina kārtība Ministru kabineta (MK) noteikumos.
“Efektīvs risinājums būtu kompensācijas aprēķināt pēc fiksēta tarifa, paredzot iespēju piemērot līdzmaksājumu. Šāda pieeja stimulē tirgu divos virzienos: vieni pārvadātāji koncentrējas uz zemākām izmaksām, nodrošinot biļešu cenu, kas iekļaujas tarifā, savukārt citi – uz papildu ērtībām un kvalitāti, piedāvājot pakalpojumu, par kuru pasažieri ir gatavi piemaksāt. Tas nodrošinās vienlīdzīgus noteikumus visiem pārvadātājiem un ļaus valstij prognozēt budžeta izdevumus. Pretējā gadījumā var tikt īstenoti priekšlikumi, kas jau izskanējuši likumprojekta saskaņošanas procesā, kompensācijas aprēķināt katram pārvadātājam atsevišķi, atkarībā no tā uzrādītajām izmaksām. Taču tādējādi tiktu radīti nopietni korupcijas riski – tie, kas nespēj samazināt izmaksas, saņem lielākas kompensācijas nekā tie, kas strādā efektīvi,” papildina Ķibēns.