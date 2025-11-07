Sabiedrība
Šodien 08:58
Ruks: “To neizdara rūķīši vai pasaku iedomu tēli”. Par administratīvajiem pārkāpumiem ceļu satiksmē šogad sodīti 66 000 pārkāpēju
“Policija nav mamma, kas vadā pie rokas ceļu satiksmes dalībnieku, īpaši autovadītāju, visu laiku pieskata un ar pirkstu krata. Tā ir dalītā atbildība” – tā, komentējot pārkāpumus uz autoceļiem un policistu darbu, TV24 raidījumā “Uz līnijas” teic Valsts Policijas priekšnieks Armands Ruks.
Policijas priekšnieks uzsver, ka nav iespējams fiziski nodrošināt visā Latvijā tik daudz policistu, cik varbūt to gribētos. Un, lai gan akcents tiek likts uz tehniskajām ierīcēm, piemēram, vidējā ātruma kontrolei, Ruks uzteic policistu darbu, kontrolējot ceļu satiksmi.
“Par administratīvajiem pārkāpumiem ceļu satiksmē desmit mēnešos šogad fiziski fiksēti un sodīti 66 000 pārkāpēji. Nevis ar ātruma kontroles ierīcēm, bet fiziski fiksēti. Un to neizdara rūķīši vai pasaku iedomu tēli. To izdara policisti. Plus vēl šogad noķerti 2500 dzērājšoferi. Un tomēr es aicinātu sabiedrību saprast, ka mums nav kur pēkšņi policijā rast nodarbinātos, lai gan šogad pirmo reizi 20 gados esam ar plus zīmi. Uz 1. oktobri mums ir plus 111 policistu.”