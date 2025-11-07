Nomedīto meža cūku obligāti izmeklējamās teritorijas - papildināts saraksts
Paplašināts teritoriju saraksts, kurās nomedītās mežacūkas obligāti ir jāizmeklē uz Āfrikas cūku mēri (ĀCM), liecina grozījumi valsts galvenā pārtikas un veterinārā inspektora rīkojumā, kas publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas vēstnesis".
Turpmāk laboratoriski būs jāizmeklē arī mežacūkas, kuras nomedītas Augšdaugavas novada Demenes pagastā un Laucesas pagastā, Krāslavas novada Indras pagastā un Kalniešu pagastā, Limbažu novada Limbažu pagastā, kā arī Talsu novada Lubes pagastā, Mērsraga pagastā, Rojas pagastā, Strazdes pagastā un Vandzenes pagastā.
Tādējādi nomedītās mežacūkas obligāti ir jāizmeklē 29 novadu un piecu pilsētu teritorijās.
ĀCM šogad Latvijā ir konstatēts kopumā 1252 mežacūkām 29 novadu 179 pagastos un četru pilsētu teritorijās.
Savukārt kopš 2014. gada jūnija, kad Latvijā pirmo reizi tika reģistrēts ĀCM, vīruss konstatēts kopumā 10 963 mežacūkām, tostarp 2014. gadā Latvijā ĀCM tika konstatēts 217 mežacūkām, 2015. gadā - 1048, 2016. gadā - 1146, 2017. gadā - 1431, 2018. gadā - 905, 2019. gadā - 430, 2020. gadā - 377, 2021. gadā - 448, 2022. gadā - 1274 mežacūkām, 2023. gadā - 1002 mežacūkām, bet 2024. gadā - 1433 mežacūkām.
Šogad Latvijā reģistrēti arī 11 ĀCM uzliesmojumi mājas cūku novietnēs ar vairāk nekā 27 700 cūkām.
ĀCM Latvijā pirmoreiz tika reģistrēts 2014. gada jūnijā trim mežacūkām dažus metrus no Baltkrievijas robežas. ĀCM ir ļoti bīstama saslimšana, un mājas cūku novietnē, kurā slimība konstatēta, ir jānokauj viss ganāmpulks