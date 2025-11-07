Nacionālā teātra izrāde "Bastardi" aizraujoši atklās pusaudžu emociju virpuli un pieredzi izglītības sistēmā
Režisors Matīss Kaža pēc veiksmīgi iestudētā “Nacionālā kanāla” sadarbību ar Latvijas Nacionālo teātri turpina ar izrādi jauniem cilvēkiem. “Bastardi” savdabīgā veidā turpinās tēmu par to, kāda ir jauniešu ikdienas dzīve viņu pašu acīm, ko aizsāka Gusts Ābele ar izrādi “Klusums un troksnis”. Matīsa Kažas izrādē sastapsim kādas elitāras ģimnāzijas audzēkņus, kuri meklēs savu balsi starp perfekcijas standartiem un tiekšanos pēc domāšanas brīvības. Pirmizrāde teātra Jaunajā zālē gaidāma 14. novembrī.
Jauniestudējuma anotācija: “Arī elitārā skolā 11. klases zēni ir tādi paši puikas. Apjukuši, bet, kad vajag – pārliecināti. Sapņotāji, bet, kad vajag – reālisti. Gatavi iemīlēties, pārkāpt robežas un noteikumus, mazāk – atbildēt par savu rīcību. Viņi ir pārliecināti, ka, iekļūstot prestižās ārzemju augstskolās, sasniegs visu. Bet tad ierodas jauns skolotājs, kas viņu vērtības un priekšstatus par dzīvi cenšas pārveidot ar mākslas palīdzību un brīvību.”
Izrāde asprātīgā manierē vērtēs arī izglītības sistēmu, kurā tiek mācīts dzīvot pēc “pareiziem paraudziņiem” un ļaus uzdrīkstēties tos salauzt. Tā aicinās skatītāju atcerēties – kā ir, kad pirmoreiz sajūti, ka domāt pašam nozīmē būt brīvam, un kurš ir tas brīdis, kad mīļā miera labad ļaujies kompromisiem ar dzīvi un tiem, kam rokās ir vara. Nozīmi jauniešu domāšanas brīvībai stāstā piešķir skolotājs Vītiņš. Par viņa tēlu Matīss Kaža rakstījis, domājot par dzejnieku Kārli Vērdiņu, tomēr izrādē Vītiņa lomā iejutīsies cits literāts, kurš ikdienā vairāk pazīstams kā aktieris Igors Šelegovskis.
Izrādes pamatā ir tās veidotāju pieredze Latvijas izglītības sistēmā, precīzāk, par saviem un draugu skolas gadiem, kā arī iespaidi no Pītera Vīra filmas “Mirušo dzejnieku biedrība”, tikai jau mūsdienu kontekstā. Par gaidāmo iestudējumu režisors Matīss Kaža teic: “Pretošanās, identitātes meklējumi, centieni izprast savu iekšējo pasauli un reizē sevi kā sabiedrības daļu – pusaudža gados tas viss savijas sarežģītu emociju virpulī, kuras mēs centīsimies piedāvāt šajā izrādē.”
Mākslinieciskā komanda: režisors Matīss Kaža, dramaturgi – Kārlis Vērdiņš, Matīss Kaža un Igors Šelegovskis, scenogrāfe un kostīmu māksliniece Kristina Rezviha, muzikālā noformējuma autors Matīss Kaža, gaismu māksliniece Lienīte Slišāne, kustību māksliniece Ramona Levane, režisora asistents Aleksandrs Bricis.
Lomās: Matīss Kučinskis (Niks Pērle, 11. klases skolnieks), Rūdolfs Sprukulis (Knuts Auzenieks, 11. klases skolnieks), Uldis Siliņš (Rihards Kamergrauzis, 11. klases skolnieks), Emīls Ralfs Zagorskis (Toms Adermanis, 11. klases skolnieks), Santa Breikša (Dārta Dārzniece, 11. klases skolniece), Igors Šelegovskis (Arturs Vītiņš, skolotājs), Juris Lisners (Direktors), Uldis Anže (Pērle, Nika tēvs).
Biļetes “Biļešu paradīzes” kasēs un tīmekļvietnē. Pirmizrāde 14. novembrī Nacionālā teātra Jaunajā zālē.
