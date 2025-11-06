Vārnu ielā avarējusī automašīna gandrīz ielidojusi pirmā stāva logos (ekrānuzņēmums no video)
Šodien 22:59
Grīziņkalnā automašīna gandrīz ielidojusi dzīvojamās mājas pirmā stāva dzīvokļu logos. VIDEO
Baisu izbīli ceturtdienas vakarā piedzīvoja Vārnu ielas iedzīvotāji Grīziņkalnā, jo īpaši 15. numura nama pirmajā stāvā dzīvojošie — vadītāja nenovaldītā vieglā automašīna ietriekusies dzīvojamajā mājā un gandrīz ielidojusi pirmā stāva logos.
Kā vēsta "sadursme.lv", aculiecinieki stāstījuši, ka automašīna pēc trieciena burtiski uzsēdusies uz ēkas pamatiem, izraisot pamatīgu troksni. Par cietušajiem pagaidām informācijas nav.