“Gaiša diena Latvijas lauksaimniecībā“ - lauksaimnieki priecājas par SIA ”Maxima Latvija” noteikto sodu
Biedrība “Zemnieku Saeima” pozitīvi vērtē Konkurences padomes lēmumu piemērot sodu uzņēmumam SIA “Maxima Latvija” 1,8 miljonu eiro apmērā par pārkāpumiem, kas saistīti ar lauksaimniecības un pārtikas produktu iepirkuma praksi. Šis lēmums apliecina, ka uzraugošās institūcijas turpina aktīvi strādāt, lai novērstu necaurspīdīgu un negodīgu komercpraksi attiecībā uz vietējiem ražotājiem.
Biedrība augstu novērtē arī Konkurences padomes jaunās vadītājas darbu, norādot, ka šī ir nozīmīga un ilgi gaidīta rīcība tirgus līdzsvarošanai: ”Latvijas lauksaimnieki un pārtikas produktu ražotāji ir pelnījuši godīgu attieksmi, caurspīdīgus sadarbības nosacījumus un ekonomiski pamatotu cenu politiku. Diemžēl, mēs jau ilgstoši redzam, kā mazumtirdzniecības ķēdes realizē politiku, kur vietējie ražotāji, sevišķi lauksaimnieki, tiek nospiesti uz ceļiem, nereti produktus pārdodot pat zem pašizmaksas. Pat šobrīd Latvijā ir saimniecības, kur augļu, ogu, dārzeņu lauki stāv nenovākti, nevis tāpēc, ka to nevarētu izdarīt, bet gan tāpēc, ka mazumtirgotāju piedāvātā cena ir tik zema, savukārt novākšana ir tik dārga, ka saimniekam mazāki zaudējumi ir ražu atstājot sapūšanai.” norāda biedrības “Zemnieku saeima” pārstāvis Mārtiņš Trons.
Biedrība aicina Konkurences padomi padziļināti izvērtēt arī mazumtirdzniecības uzcenojumu politiku, norēķinu termiņus, līgumu nosacījumus, un saziņas savlaicīgumu, jo šie esot vieni no svarīgākajiem kāpēc, piemēram, dārzeņkopības platības Latvijā gadu no gada samazinās. “Bieži vien tirdzniecības ķēdes nesaprot, vai nevēlas saprast to, ka, lai, piemēram, nākošā gada rudenī veikaliem varētu piegādāt Latvijā audzētus burkānus, sēklas ir jāpasūta jau šodien. Savukārt, ja mazumtirdzniecības ķēde šodien nav spējīga noslēgt līgumu, skaidri pasakot, ka šos burkānus nākošajā rudenī iegādāsies par pieņemamu cenu, lauksaimniekiem ir jāiet uz milzīgu risku, iegādājoties sēklu, izaudzējot produktu, un cerot, ka mazumtirgotājs šo produkciju nopirks par pieņemamu cenu. Ceram, ka šis lēmums kļūs par signālu visai mazumtirdzniecības nozarei — pret Latvijas sadarbību un vietējiem lauksaimniekiem ir jāizturas godīgi. Vietējā produkcija nav tikai prece – tā ir mūsu lauku dzīvotspēja, nodokļi valstij un pārtikas drošība sabiedrībai,” norādīja Trons.
Jauns.lv jau vēstīja, ka Konkurences padome vairāk nekā 1,8 miljonu eiro sodu par negodīgas tirdzniecības prakses īstenošanu piemērojusi mazumtirgotājam SIA "Maxima Latvija". To apstiprināja "Maxima Latvija" pārstāve Liene Dupate-Ugule.
“Maxima Latvija” šodien saņēma Konkurences padomes lēmumu, kurā uzņēmumam tiek pārmests, ka tas atsevišķos gadījumos nav piekritis piegādātāju piedāvātajiem komercnosacījumiem. “Maxima Latvija” kategoriski nepiekrīt Konkurences padomes interpretācijai. Latvijas likumdošana neierobežo mazumtirgotāja tiesības vienoties par pieņemamiem komercnosacījumiem vai iespēju atteikties no preču iegādes, ja piedāvātā cena nav pieņemama. Mūsu uzņēmums vienmēr ir koncentrējies uz zemu cenu nodrošināšanu klientiem, kas ietver arī komercnosacījumu apspriešanu ar mūsu partneriem. Sadarbība ar piegādātājiem notiek cieņpilni, ko apliecina gan vietējie, gan starptautiskie partneri. Tas atspoguļojas arī Konkurences padomei pieejamajos materiālos.” Viņa paziņoja, ka lēmums tiks pārsūdzēts.