Dienvidkurzemes novada pašvaldība.
Novadu ziņas
Šodien 21:34
Dienvidkurzemes novada pašvaldība informē par darba laika izmaiņām 8. un 17. novembrī
Dienvidkurzemes novada pašvaldība pārcēlusi darba dienu no pirmdienas, 17. novembra, uz sestdienu, 8. novembri, lai nodrošinātu darba nedēļas nepārtrauktību, samazinot darba laiku par vienu stundu. Šī izmaiņa notiek saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu un Darba likuma noteikumiem.
Lai nodrošinātu darba nedēļas nepārtrauktību, Dienvidkurzemes novada pašvaldība pārceļ darba dienu no pirmdienas, 17. novembra, uz sestdienu, 8. novembrī, darba laiku samazinot par vienu stundu.
Sestdien, 8. novembrī visas Dienvidkurzemes novada pašvaldības un tās pakļautībā esošās iestādes un struktūrvienības strādās no pulksten 8.30 līdz 16.00.
Pirmdien, 17. novembrī brīvdiena.
Darba dienas pārcelšana no 17. novembra uz 8. novembri notiek, ņemot vērā Ministru kabineta 2024. gada 30. aprīļa rīkojumu Nr. 332 “Par darba dienas pārcelšanu 2025. gadā” Darba likuma 133. panta ceturto daļu un 135. pantu.