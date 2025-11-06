Lāčplēša dienā zemessargus aicina ierasties darbā formas tērpos
Atzīmējot Latvijas armijas izšķirošo uzvaru Latvijas Neatkarības karā, Nacionālie bruņotie spēki organizē akciju "Lepojos būt sardzē par Latviju", kuras laikā zemessargi 11. novembrī tiek aicināti ierasties darbā formas tērpā.
Akcijas mērķis ir demonstrēt Latvijas sabiedrības gatavību iesaistīties valsts aizsardzībā un mudināt Latvijas iedzīvotājus pievienoties Zemessardzei, jo valsts aizsardzība ir visas sabiedrības kopīga atbildība.
Dalība akcijā ir brīvprātīga, un tās ietvaros zemessargi, iepriekš saskaņojot ar sava civilā darba vadību, ierodas darbavietā formas tērpā. Zemessargi, komunicējot sociālās tīklošanās vietnēs, drīkst publicēt fotogrāfijas ar sevi formastērpā šajā dienā, norādot tēmturi #LatvijasSardzē. Akcijā nevar piedalīties tie zemessargi, kuri darba laikā izmanto speciālo apģērbu.
Zemessardze ir lielisks piemērs Latvijas pilsoņu brīvprātīgai iesaistei mūsu valsts aizsardzībā, kas ir visas mūsu sabiedrības kopēja atbildība. Zemessardze - tā ir iespēja ikvienam Latvijas pilsonim saliedētā komandā ne tikai apgūt militārās pamatiemaņas, bet arī iegūt noderīgas zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas, lai krīzes situācijā aizsargātu savu ģimeni un aizstāvētu Latviju. Vienlaikus dienests Zemessardzē ir iespēja uzlabot savu vispārējo fizisko sagatavotību, veselību un paplašināt savu redzesloku, piedaloties militārajās mācībās gan Latvijā, gan ārvalstīs.