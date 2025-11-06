Plāno iesaldēt valsts budžeta finansējumu partijām
Saeima ceturtdien, 6. novembrī, konceptuāli kā steidzamu atbalstīja likumprojektu, kas nākamgad paredz iesaldēt valsts budžeta finansējumu politiskajām partijām.
“Šis ir tikai viens no vairākiem lēmumiem, kas ļauj novirzīt papildu līdzekļus valsts akūtām vajadzībām. Ietaupītā summa ir nepilns miljons eiro,” iepriekš par likumprojekta virzību Saeimā atbildīgajā Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā atzīmēja tās priekšsēdētāja Anda Čakša.
Plānots, ka arī 2026. gadā budžeta finansējumu politiskajai organizācijai (partijai) aprēķinās un piešķirs, ņemot vērā 2024. gada, nevis 2025. gada noteikto minimālo mēnešalgu.
Patlaban noteikts, ka partijai, par kuru pēdējās Saeimas vēlēšanās nobalsojuši vairāk nekā divi procenti vēlētāju, valsts budžeta finansējumu kalendārā gada laikā piešķir 0,9 procentu apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas par katru iegūto balsi pēdējās parlamenta vēlēšanās. Savukārt par katru balsi pašvaldību vēlēšanās un arī Eiropas Parlamenta vēlēšanās – 0,1 procenta apmērā no minimālās mēnešalgas.
Tāpat patlaban noteikts, ka papildus finansējumam par katru balsi partijai, kas Saeimas vēlēšanās būs pārvarējusi piecu procentu barjeru, piešķir valsts budžeta finansējumu kalendārā gada laikā 200 minimālo mēnešalgu apmērā.
Kopējais vienai partijai piešķirtais valsts budžeta finansējums nedrīkstēs pārsniegt 1600 minimālās darba algas. Nākamgad, iesaldējot finansējumu partijām šī gada līmenī, budžeta līdzekļu ietaupījums plānots turpat 0,76 miljonu eiro apmērā, norādījuši grozījumu autori. Lai izmaiņas stātos spēkā, grozījumi Saeimas sēdē vēl jāskata otrajā – galīgajā – lasījumā.