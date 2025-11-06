Aizvadīts 13. Siguldas novada skolēnu šaha turnīrs
1. novembrī Siguldas pagasta Kultūras namā notika trīspadsmitais novada skolēnu šaha turnīrs, kurā piedalījās 31 jauns šaha entuziasts no Laurenču sākumskolas, Siguldas 1. pamatskolas, Siguldas pilsētas vidusskolas un Siguldas Valsts ģimnāzijas. Vairums spēlētāju regulāri apmeklē šaha nodarbības savās skolās, ko vada treneri Sandra Harlinska, Jānis Vanags un Austris Lakša.
Tāpat kā pavasarī notikušajās skolēnu šaha sacensībās, arī šoreiz dalībnieki tika sadalīti divās grupās – pieredzējušie spēlētāji un iesācēji.
Spēcīgākajā jeb pamatgrupā, pēc sešu kārtu aizvadīšanas, pārliecinoši uzvarēja Andrejs Tarlaps, Siguldas pilsētas vidusskolas 4. klases skolēns, kurš ieguva 5,5 punktus. Otrajā vietā ar 5 punktiem ierindojās Kārlis Vanags no Siguldas Valsts ģimnāzijas 7. klases, bet trešo vietu ar tikpat punktiem ieguva Dita Kukule, Siguldas pilsētas vidusskolas 10. klases audzēkne.
Labākie tika noteikti arī klašu grupās:
– 1.–4. klašu grupā uzvarēja Edvards Lipskis (Laurenču sākumskolas 4. klase, 4 punkti);
– 5.–7. klašu grupā – Jānis Bukins (Laurenču sākumskolas 5. klase, 4 punkti);
– 8.–12. klašu grupā – Tomass Markvarts (Siguldas Valsts ģimnāzijas 11. klase, 4,5 punkti).
Par labāko starp meitenēm tika atzīta Karīna Spurava (Siguldas 1. pamatskolas 8. klase, 3,5 punkti).
Iesācēju turnīrā startēja deviņi dalībnieki. Šoreiz pārliecinošu uzvaru, uzvarot visās sešās spēlēs, guva Edgars Builis no Siguldas 1. pamatskolas 4. klases. Otrā vieta tika Austrai Piekusai (Siguldas pilsētas vidusskolas 4. klase), savukārt trešā vieta – Gustavam Andropam (Laurenču sākumskolas 3. klase).
Sacensības organizēja Siguldas šaha klubs, un labākie jaunie šahisti saņēma balvas no Eiropas Parlamenta deputātes Sandras Kalnietes biroja. Nākamais Siguldas novada skolēnu šaha turnīrs ieplānots 2026. gada februāra nogalē.