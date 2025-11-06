Rīgā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī iespējams īslaicīgs lietus.
Sabiedrība
Šodien 14:38
Naktī dažviet līs, dienā gaisa temperatūra var sasniegt pat +13 grādus
Naktī uz piektdienu daudzviet Latvijā - galvenokārt valsts ziemeļaustrumu daļā - gaidāms lietus, prognozē sinoptiķi.
Dažviet veidosies migla. Pūšot lēnam dienvidrietumu vējam, gaisa temperatūra pazemināsies līdz +3..+9 grādiem.
Dienā starp mākoņiem uzspīdēs saule un nav gaidāmi būtiski nokrišņi. Saglabāsies lēns dienvidu, dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra sasniegs +8..+13 grādus.
Rīgā piektdien gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs neliels dienvidu, dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra būs +7 grādi no rīta un +11 grādi dienas vidū.