Kriminālvajāšanas uzsākšanai lūdz izdot Rīgas rajona tiesas tiesnesi Siliņeviču
Nākamās nedēļas ceturtdienā, 13. novembrī, Saeimas deputātiem būs jālemj par Rīgas rajona tiesas tiesneses Ineses Siliņevičas izdošanu kriminālvajāšanas sākšanai.
Ceturtdien šo jautājumu slēgtā sēdē skatīja Saeimas Juridiskā komisija. Komisijas vadītājs Andrejs Judins (JV) medijiem nesniedza sīkāku informāciju, kas tiek inkriminēts tiesnesei, uzsverot, ka parakstījies par informācijas neizpaušanu.
2002. gada aprīlī Saeima Siliņeviču iecēla un 2005. gada aprīlī apstiprināja par Rīgas rajona tiesas tiesnesi. 2003. gada decembrī viņai tika uzdots pildīt Rīgas rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieka pienākumus, bet 2005. gada jūlijā viņu iecēla par Rīgas rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieci. No 2008. gada oktobra viņa 15 gadus bija Rīgas rajona tiesas priekšsēdētāja.
Par ieguldījumu Latvijas tieslietu sistēmas attīstībā Siliņeviča savulaik apbalvota ar Tieslietu ministrijas I pakāpes Atzinības rakstu un "zelta" spalvu, Tieslietu sistēmas III pakāpes Goda zīmi par priekšzīmīgu un godprātīgu tiesneša amata pienākumu veikšanu, nozīmīgu ieguldījumu Latvijas tieslietu sistēmas attīstībā un Tieslietu ministrijas Pateicības rakstu par nozīmīgu ieguldījumu tiesu sistēmas attīstībā un tiesu reformas ieviešanā.
Siliņevičas valsts amatpersonas deklarācija par 2024. gadu liecina, ka viņa turpinājusi strādāt par tiesnesi, algā gada laikā saņemot vairāk nekā 53 000 eiro. Vēl pāris tūkstošus viņa nopelnījusi no īpašumu izīrēšanas. 2024. gada izskaņā viņas parādsaistības bijuši aptuveni 115 000 eiro, bet viņa pati bija aizdevusi 30 000 eiro. Tobrīd viņai nav bijuši uzkrājumi, kuru summa pārsniegtu 20 minimālās mēnešalgas.
Saeimai lēmums par atļauju sākt kriminālvajāšanu jāpieņem plenārsēdē. Tiesu iekārtas likums paredz, ka tiesnesi var saukt pie kriminālatbildības vai apcietināt ar Saeimas piekrišanu.